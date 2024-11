Scholz oder Pistorius - wer ist der bessere Kanzlerkandidat der SPD? Darüber wird seit dem Ampel-Aus immer wieder diskutiert. Am Wochenende hat die Debatte nochmal an Fahrt aufgenommen: Der rheinland-pfälzische SPD-Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten hat sich nämlich deutlich für Boris Pistorius als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Der Druck auf Scholz und die Sozialdemokraten könnte noch wachsen, meint SWR-Hauptstadtkorrespondent Enno Osburg:

Das Unglück ereignete sich im Bereich "Auf Stürmerisch" in einem Wald. In der Nähe befindet sich ein Steinbruch. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Weitere Infos will die Polizei im Laufe des Montags veröffentlichen.

Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, konnten die Jugendlichen von der Bergwacht geborgen werden. Eine Person erlitt schwerste Verletzungen, die beiden anderen beiden Jugendlichen wurden schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Ich hätte euch gerne etwas schönes geboten, aber der Ticker startet leider mit einer schlimmen Nachricht aus der Eifel. Gestern Abend sind drei Jugendliche in Mendig (Landkreis Mayen-Koblenz) in einen etwa zehn Meter tiefen Schacht gestürzt .

Am Dienstag erwartet das Land dann kräftiger Dauerregen. Am Mittwoch wird es deutlich kälter, hier und da können sogar Schneeflocken fallen. Alle Infos in der Wettervorhersage vom Sonntagabend:

So langsam gibt es mehr kahle Bäume als solche mit bunten Blättern und auch Wetter und Temperaturen ziehen in Richtung Winter: Der Morgen wird frisch bei Temperaturen zwischen einem und sechs Grad. Tagsüber sind immerhin noch bis zu acht Grad drin. Der Tag startet insgesamt mit vielen Wolken. Besonders im Süden und im Westerwald fällt etwas Regen, der sich bis zum Abend über weite Teile von Rheinland-Pfalz ausbreitet.

6:00 Uhr

Guten Morgen Rheinland-Pfalz

Ich bin Joachim Wulkop und begleite euch in diesen Montag.

Wir schauen hier im Newsticker am Morgen zurück aufs Wochenende, vor allem aber nach vorne auf das, was heute in und für Rheinland-Pfalz wichtig wird.

