Ein Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Mainz; Ein angeblicher Familienstreit, der für ein gesperrtes Parkhaus und Stau sorgt; Ein Corona-Betrugs-Prozess - das und mehr hier im Ticker:

9:58 Uhr Mehr Ladendiebstähle in Rheinland-Pfalz Einzelhändler im Land schlagen Alarm: Es gibt immer mehr Ladendiebstähle. Die Einzelhändler fordern deshalb höhere Strafen oder greifen zur Selbsthilfe, denn die Diebe werden wohl immer gewaltbereiter, wie die Kollegen und Kolleginnen von "Zur Sache Rheinland-Pfalz" recherchiert haben: Video herunterladen (137 MB | MP4) Sendung am Do. , 14.11.2024 20:15 Uhr, Zur Sache Rheinland-Pfalz

9:27 Uhr Entwarnung am Hauptbahnhof in Mainz Aufatmen: Das herrenlose Gepäckstück am Mainzer Hauptbahnhof war ein ganz normales Gepäckstück! In dem Rucksack hätte sich vor allem Kleidung befunden. Das heißt, die Einschränkungen sind aufgehoben und der Zugverkehr sollte langsam wieder normal rollen! In dem Rucksack hätte sich vor allem Kleidung befunden. Sendung am Fr. , 15.11.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

9:06 Uhr Polizeieinsatz in Mainzer Altstadt vorgetäuschte Straftat? Wir hatten es heute schon davon - gestern in Mainz ein gesperrtes Parkhaus, eine gesperrte Straße und Stau im Feierabendverkehr deswegen. Nach dem größeren Polizeieinsatz in der Altstadt ermittelt die Polizei nun wegen Vortäuschens einer Straftat. Ein Unbekannter hatte per Mail die Polizei alarmiert und gemeldet, dass es in einer Wohnung zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Aber in der Wohnung gab es offenbar keinen Streit.

8:49 Uhr Das geschah an einem 15. November 2022: Die Weltbevölkerung erreicht nach Berechnungen der Vereinten Nationen ungefähr die Acht-Milliarden-Marke. 2037 sollen es wahrscheinlich neun und 2058 zehn Milliarden sein. 2019: Uli Hoeneß verabschiedet sich nach 49 Jahren als Spieler, Manager und Präsident vom FC Bayern München. Zur emotionalen Verabschiedung des damals 67-Jährigen kamen mehr als 6.000 Vereinsmitglieder. 1961: Der Kinderarzt Widukind Lenz gibt bekannt, dass das Arzneimittel Contergan zu Kindesmissbildungen während der Schwangerschaft führt. Rund zwei Wochen später nimmt die Pharmafirma Grünenthal das Mittel vom Markt. Weltweit wird die Zahl der durch das Medikament geschädigten Menschen auf rund 10.000 geschätzt. Audio herunterladen (6,4 MB | MP3)

8:21 Uhr Mainzer Hauptbahnhof teils gesperrt - Sprengstoffhund im Einsatz: Bahnreisende mit Zielbahnhof Mainz (Hbf) stranden unter Umständen derzeit in der Umgebung oder müssen Wartezeiten in Kauf nehmen. Denn wegen eines herrenlosen Gepäckstücks ist der Mainzer Hauptbahnhof zum Teil gesperrt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war das schwarze Gepäckstück gegen halb acht auf Bahnsteig fünf gefunden worden. Im Anschluss seien vorsichtshalber die Gleise vier und fünf, sowie Teile des Hauptbahnhofs abgesperrt worden. Der Zugverkehr ist noch eingeschränkt. Ein Polizeihund soll nun das Gepäckstück untersuchen. Anschließend soll entschieden werden, wie es weitergeht. Sendung am Fr. , 15.11.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

8:10 Uhr Hochwasserschutzübung an der Mosel Falls ihr heute am Zurlaubener Moselufer unterwegs seid und euch fragt, warum da auf einer Länge von mehr als 400 Metern ein mobiler Deich errichtet wird - da startet eine zweitägige Hochwasserschutzübung. Beteiligt sind unter anderem das Technische Hilfswerk und die Stadtwerke. Ziel der Übung ist es, die Einsatzbereitschaft im Falle eines Mosel-Hochwassers sicherzustellen. Und zu überprüfen, ob die mobilen Deichelemente noch funktionieren. Sendung am Fr. , 15.11.2024 6:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten - Radionachrichten, Regionalnachrichten

7:42 Uhr Studie: KI schreibt bessere Lyrik als Menschen Shakespeare&Co würden sich, wie sagt man so schön, wohl "im Grabe umdrehen": Menschen sind offenbar nicht in der Lage, KI-generierte Lyrik von menschgemachter Lyrik zu unterscheiden. KI-Gedichte werden sogar als besser und harmonischer empfunden, so das Ergebnis einer Studie, die gerade in Scientific Reports veröffentlicht wird. Anja Braun aus der ARD Wissenschaftsredaktion hat Details für euch:

7:25 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt In Wiesbaden beginnt am späten Nachmittag ein dreitägiger Bundesparteitag der Grünen. Die über 800 Delegierten sollen am Samstag eine neue Parteispitze wählen. Als Höhepunkt ist am Sonntag geplant, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck als Spitzenkandidat für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar aufzustellen. Der Parteitag war bereits vor dem Bruch der Ampel-Koalition mit SPD und FDP geplant. Die Grünen sind damit die erste Partei, die nach dem Scheitern der Koalition zu einem Parteitag zusammenkommt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft sich im Kanzleramt erneut mit Vertretern von Industrieverbänden, Gewerkschaften und großen Unternehmen. Dabei geht es darum, Unternehmen zu entlasten. Die Erwartungen an den Gipfel aber sind gedämpft, Ergebnisse werden nicht erwartet. Für die deutsche U21-Nationalmannschaft steht am Abend das erste Länderspiel nach dem gelösten EM-Ticket an. Gespielt wird in Aachen, Gegner ist das Team von Dänemark. Vier Tage später gibt es in Frankreich den nächsten Härtetest.

7:10 Uhr Quiz: Der neue Beaujolais ist da - aber warum so früh? Gestern hatten wir schon ein kulinarisches November-Quiz - heute geht es mit einer anderen Spezialität weiter. Jedes Jahr am dritten Donnerstag im November heißt es in Frankreich: "Le beaujolais nouveau est arrivé"! Das Besondere am Beaujolais Primeur: Er ist der erste französische Wein, der schon im Jahr seiner Herstellung verkauft werden darf. Wie kamen die Beaujolais-Winzer zu ihrem frühen Verkaufsrecht? Die Kirche in der Region füllt ihre Messwein-Bestände traditionell um St. Martin herum auf. Sie sorgte für die Ausnahmegenehmigung. König Ludwig XIV. liebte den Beaujolais. Er gab den Winzern höchstpersönlich das Vorrecht, ihren Wein als erste zu verkaufen. Die Winzer der Region wollten sich nichts von der Verwaltung sagen lassen. Sie erstritten 1951 eine Ausnahme vom Weinrecht. irrelevant: Die Kirche in der Region füllt ihre Messwein-Bestände traditionell um St. Martin herum auf. Sie sorgte für die Ausnahmegenehmigung.

irrelevant: König Ludwig XIV. liebte den Beaujolais. Er gab den Winzern höchstpersönlich das Vorrecht, ihren Wein als erste zu verkaufen.

richtige Antwort: Die Winzer der Region wollten sich nichts von der Verwaltung sagen lassen. Sie erstritten 1951 eine Ausnahme vom Weinrecht. Die gegebene Antwort ist

6:46 Uhr So sieht die Lage auf den Straßen aus Kleine Erinnerung: Wer normalerweise auf der A66 rund ums Schiersteiner Kreuz unterwegs ist, möge bitte daran denken, dass die Autobahn zwischen Wiesbaden-Frauenstein und dem Schiersteiner Kreuz in Richtung Frankfurt noch bis heute Abend gesperrt ist. Hier werden Reparaturarbeiten ausgeführt. Wo es sonst noch Sperrungen oder Staus gibt, erfahrt ihr hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:32 Uhr Kenia-Koalition in Mainz steht Fünf Monate nach der Kommunalwahl steht fest, welche Koalition im Mainzer Rathaus künftig das Sagen hat: Es wird eine sogenannte Kenia-Koalition aus Grünen, CDU und SPD geben. Der Koalitionsvertrag soll am 25. November unterschrieben werden, wie SWR Reporter Markus Volland für euch zusammenfasst:

6:25 Uhr Trinkwasser abkochen in Niederwörresbach! Guten Morgen nach Niederwörresbach im Kreis Birkenfeld! Ich hoffe, ihr habt es alle schon mitbekommen, aber sicherheitshalber: Bitte kocht euer Trinkwasser bis auf Weiteres ab! Nach Angaben des Kreises besteht der Verdacht, dass das Wasser mit Keimen belastet ist. Das habe eine routinemäßige Kontrolle ergeben. Auch Wasser zum Kochen oder Abwaschen von Lebensmitteln sollte abgekocht werden. Zur Sicherheit werde auch stärker gechlort. Sendung am Fr. , 15.11.2024 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten - Radionachrichten, Regionalnachrichten

6:18 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie in Rheinland-Pfalz stehen kurz vor ihrem Abschluss. Arbeitgeber und Gewerkschaft wollen heute in Frankfurt über die Übernahme des diese Woche ausgehandelten Pilotabschlusses für die Metallbranche in Hamburg und Bayern verhandeln. Der Pilotabschluss sieht eine Gehaltserhöhung in zwei Stufen um 5,1 Prozent vor. In den Bezirk Mitte fallen neben Rheinland-Pfalz auch Hessen und das Saarland. Heute findet in Mainz der Sparkassentag Rheinland-Pfalz statt. Könnte interessant werden, weil man sich dort mit den Themen Cyberangriffe, Betrugsprävention und Geldautomatensicherheit beschäftigen will. Mit dabei sind Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP), Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) und Innenminister Michael Ebling (SPD). Heute ist bundesweiter Tag des Vorlesens. Mit dem Aktionstag soll die Begeisterung für das Lesen bei Kindern bereits früh geweckt werden. Passend zu dem Tag wird heute auch der rheinland-pfälzische Jugendbuchpreis "Goldene Leslie" verliehen. Ausgezeichnet wird in diesem Jahr der Roman "Alle Farben grau" von Martin Schäuble.

6:03 Uhr Familienstreit sorgt für Polizeieinsatz in Mainz Vergleichsweise kleine Ursache - aber größere Auswirkung: In Mainz hat gestern Abend ein Familienstreit für einen Polizeieinsatz gesorgt. Weil anfangs unklar war, wie groß die Gefahr tatsächlich ist, rückte auch ein Spezialeinsatzkommando an. Außerdem sperrte die Polizei eine Straße und ein Parkhaus. Die Folge: Im Feierabendverkehr kam es zu erheblichen Behinderungen. Sendung am Do. , 14.11.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP

6:02 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz: Neblig-trüb am Freitag Grau in grau präsentiert sich heute das Wetter bei uns in Rheinland-Pfalz. Erst am Nachmittag kommt die Sonne etwas durch. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad. Video herunterladen (28,3 MB | MP4)