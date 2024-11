In der Eifel sind am Sonntagabend mehrere Jugendliche schwer verletzt worden. Sie waren in einen tiefen Schacht gestürzt und mussten aufwendig gerettet werden.

In Mendig (Landkreis Mayen-Koblenz) sind drei Jugendliche in einen etwa zehn Meter tiefen Schacht gestürzt. Das teilte die Polizei in der Nacht auf Montag mit.

Den Angaben nach wurden die Jugendlichen von der Bergwacht aufwendig geborgen. Eine Person erlitt schwerste Verletzungen, die beiden anderen beiden Jugendlichen wurden schwer verletzt. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht.

Das Unglück ereignete sich in Mendig im Bereich "Auf Stürmerisch" in einem Wald. In der Nähe befindet sich ein Steinbruch. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Weitere Informationen will die Polizei im Laufe des Montags veröffentlichen.