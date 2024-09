per Mail teilen

Der Mann war mit seinem Rollator in Kirn-Sulzbach (Kreis Bad Kreuznach) unterwegs und beim Spazierengehen einen zehn Meter steilen Abhang hinunter gestürzt. Eine Gruppe Radfahrer reagierte schnell.

Am Samstag war der Rentner mit seiner Gehhilfe auf der Oldenburger Straße in Richtung Bundesstraße 41 spazieren. Hinter der Nahebrücke bog er auf den Radweg in Richtung Idar-Oberstein ab.

Rennradfahrer finden Rollator des Mannes

Dort stürzte er nach Angaben der Feuerwehr trotz Geländers einen etwa zehn Meter hohen Steilhang hinunter und blieb in der Nähe des Naheufers im Gebüsch liegen. Eine Gruppe von Rennradfahrern entdeckte den Rollator des Mannes auf dem Radweg. Da sie ein Unglück vermuteten, suchten sie das Gelände ab und fanden den Mann schließlich am Abhang. Bis die Feuerwehr eintraf, sicherten sie ihn und konnten verhindern, dass er weiter abrutschte.

Bergung des Mannes durch die Kirner Feuerwehr

Die Kirner Feuerwehr demontierte das Geländer und begann mit der Bergung des Mannes. Mithilfe einer so genannten Schleifkorbtrage konnte er gerettet werden. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde Kirner Land, Andreas Kaiser, nannte das Verhalten der Radfahrer "vorbildich". Die Feuerwehr sei mit 15 Einsatzkräften vor Ort gewesen.