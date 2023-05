Wieder ein Unfall am Klettersteig bei Manderscheid in der Eifel: Ein Wanderer ist am Wochenende in die Tiefe gestürzt. Es war der zweite Unfall innerhalb weniger Tage.



Die Rettungskräfte wurden nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag gerufen. Der Wanderer sei von alpinen Höhenrettern, die zufällig vor Ort waren, in Sicherheit gebracht worden. Er kam ins Krankenhaus. Wie die Polizei dem SWR am Montagmorgen mitteilte, erlitt der Mann mehrere Brüche, sein Zustand sei stabil. Weiterer Absturz an Christi Himmelfahrt Bereits zwei Tage zuvor - an Christi Himmelfahrt - war ein Wanderer am Manderscheider Klettersteig verunglückt. Laut Polizei war er im Bereich der Manderscheider Niederburg zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Auch zuvor kam es bereits zu mehreren Unfällen. Wanderer nicht richtig gesichert Wie die Polizei weiter mitteilte, sollen die Wanderer in den beiden aktuellen Fällen nicht korrekt gesichert gewesen sein.