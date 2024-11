Die Temperaturen steigen auf Werte von meist 8 bis 11 Grad. Am Mittwoch sinken sie dann aber deutlich, 2 bis 3 Grad werden etwa in Mainz erwartet. Im Norden des Landes kann es Schnee oder Schneeregen geben. Hier die gesamte Wettervorhersage des gestrigen Abends von Expertin Claudia Kleinert:

6:02 Uhr

Feuer in Burger King-Filiale in Lautzenhausen

Dass es in einem Burgerrestaurant mal raucht ist eigentlich keine Meldung, aber was in der Nacht in Lautzenhausen passiert ist, ist dann doch eine andere Hausnummer:

In der dortigen Filiale der Fastfoodkette Burger King ist am späten Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Bilder von vor Ort zeigen dichten Rauch über dem Gebäude, aus dem auch Flammen schlagen. Nach Informationen der Polizeiinspektion Simmern musste die Feuerwehr zur Brandbekämpfung eine Zwischendecke öffnen. Verletzt wurde zum Glück wohl niemand. Hier ein Video des Feuerwehreinsatzes: