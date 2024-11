Baumarktbrand im Kreis Ahrweiler gelöscht, wichtige Pendlerstrecke in Mainz gesperrt, Todesursache nach Leichenfund geklärt: Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:56 Uhr Auflösung: Wie bereit seid ihr für Weihnachtsmärkte? Da ist keine eindeutige Tendenz bei unserer Umfrage zu erkennen: Während einige bereit sind für Glühwein und Co, möchten andere noch warten, bis die Temperaturen etwas fallen und es richtig schön aus den Tassen dampft. Und wiederum man anderen ist es noch einen Tacken zu früh. So oder so: In den kommenden Wochen wird es sicher voller zwischen den Stand-Gassen in den Innenstädten. Die Abstimmung ist bereits beendet. Habt ihr schon Lust auf Weihnachtsmarkt? Aber klar doch! 31,1%

Es darf erst noch etwas kälter werden. 18,9%

Nein, noch nicht. 23,6%

Ich mag Weihnachtsmärkte gar nicht. 26,4% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

9:48 Uhr Schauspiel-Talente gesucht - Hollywood-Casting in Trier Ihr wolltet schon immer mal vor die Kamera, Hollywood-Luft schnuppern, das Film-Business ist euer Traum? Dann heute auf nach Trier! Eine Schauspielagentur sucht im Einkaufszentrum Trier-Galerie Darstellerinnen und Darsteller für einen Hollywood-Film. Ab 18 Jahren könnt ihr euch vorstellen. Dabei geht es um einen Abenteuer-Familienfilm - ähnlich wie Indiana Jones, heißt es seitens der Agentur. Bei dem Casting müssen die Bewerber das Original-Skript vortragen. Gesucht wird unter anderem jemand, der im Film die Rolle eines deutschen Kunsthändlers besetzt. Die Schauspielleistungen werden von einer dreiköpfigen Jury bewertet. Darunter ist auch US-Schauspieler und Produzent Vincent de Paul, der selbst in dem Film mitspielt. Die Entscheidung, wer die Rolle bekommt, soll noch am selben Tag fallen. Das Casting in Trier startet um 14 Uhr. Wer schon um 13 Uhr da ist, kann laut Casting-Aufruf ein Coaching mit Schauspieler de Paul mitmachen Sendung am Mi. , 27.11.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Nachrichten

9:44 Uhr Koblenz hat erstes zertifiziertes Krebszentrum im Norden des Landes Der Norden von Rheinland-Pfalz hat jetzt das erste zertifizierte Krebszentrum. Es ist in Koblenz am Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein und das siebte Krebszentrum in Rheinland-Pfalz. Mit der Zertifizierung will die Deutsche Krebsgesellschaft nach eigenen Angaben sicherstellen, dass Krebspatienten besonders gut behandelt werden. Denn die Ärztinnen und Ärzte seien spezialisiert in dem Bereich und behandelten häufig bestimmte Krebserkrankungen. Sendung am Mi. , 27.11.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Nachrichten

9:38 Uhr Das müsst ihr zur Neuwahl wissen Am 23. Februar soll der neue Bundestag gewählt werden. Welche Unterschiede es zu vergangenen Wahlen gibt, wieso der Termin für kleine Parteien Stress bedeutet, was ihr als Wahlhelfer zu tun habt - und noch viele andere wichtige Infos haben wir euch jetzt in unserem Wahlspecial zusammengestellt. Da wird bis Februar bestimmt noch einiges hinzu kommen, aber dieses Dossier ist auch jetzt schon spannend. RLP Infos, Termine, Hintergründe, Ergebnisse Rheinland-Pfalz wählt: Bundestagswahl 2025 Das Angebot des SWR zur Neuwahl des Bundestages in Rheinland-Pfalz. Aktuelle Informationen, Hintergründe, Umfragen und Ergebnisse.

9:20 Uhr Was war eigentlich los am 27. November im Jahr... 2022 : Die anhaltende Null-Covid-Politik löst in China die größte Protestwelle seit Jahrzehnten aus. In Peking und anderen Städten wie Shanghai und Wuhan demonstrieren Hunderte gegen wiederholte Lockdowns und Zwangsquarantäne. Im Land grassiert die schlimmste Corona-Welle seit Pandemie-Beginn.

: Die anhaltende Null-Covid-Politik löst in China die größte Protestwelle seit Jahrzehnten aus. In Peking und anderen Städten wie Shanghai und Wuhan demonstrieren Hunderte gegen wiederholte Lockdowns und Zwangsquarantäne. Im Land grassiert die schlimmste Corona-Welle seit Pandemie-Beginn. 2009 : Uli Hoeneß wird nach drei Jahrzehnten als Manager des FC Bayern München zum Präsidenten gewählt. Er folgt auf Franz Beckenbauer.

: Uli Hoeneß wird nach drei Jahrzehnten als Manager des FC Bayern München zum Präsidenten gewählt. Er folgt auf Franz Beckenbauer. 1989 : Die Rhön-Klinikum AG in Bad Neustadt/Saale geht als erstes deutsches Krankenhaus an die Börse.

: Die Rhön-Klinikum AG in Bad Neustadt/Saale geht als erstes deutsches Krankenhaus an die Börse. 1969: Die Kultusminister der Länder einigen sich auf die Erprobung der Gesamtschule in der Bundesrepublik.

9:08 Uhr Update: Bahnstreckensperrung in Mainz dauert an Rund um Mainz und Wiesbaden gibt es weiter erhebliche Behinderungen im Zugverkehr. Grund ist die komplette Sperrung der Gleise im Bereich Römisches Theater in Mainz. Dort fährt laut Bahn im Moment kein Zug. Wie die Bundespolizei mitteilt, ist dort eine Person von einer S-Bahn erfasst worden. Sie ist an den Verletzungen gestorben. Im Moment befindet sich die S-Bahn noch auf den Gleisen an der Unfallstelle. Die 133 Passagiere sind laut Bundespolizei nicht verletzt. Die Einsatzkräfte prüfen gerade, ob die Menschen aus der Bahn herausgeholt werden oder nicht. Wie lange die Zugstrecke gesperrt bleibt, steht noch nicht fest. Sendung am Mi. , 27.11.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

8:56 Uhr Mäusekot, Schaben und Dreck - Imbiss-Wirt vor Gericht Vor dem Amtsgericht Mainz muss sich heute ein Gastwirt wegen unhygienischer Zustände in seiner Imbiss-Küche verantworten. Zum Prozess kommt es, weil er sich geweigert hatte, 16.000 Euro Strafe zu zahlen. Diese Geldstrafe war verhängt worden, weil Lebensmittelkontrolleure wiederholt Ungeziefer und unhygienisch dreckige Zustände vorgefunden haben. Der Imbiss hatte zeitweise schließen müssen. Sendung am Mi. , 27.11.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

8:18 Uhr Deutschland und die Welt In Köln ist am Morgen Betriebsversammlung bei Ford Deutschland. Das Management will bis Ende 2027 in Deutschland 2.900 Stellen abbauen . Allein in Köln soll binnen drei Jahren fast jede vierte Stelle der aktuell rund 12.000 Stellen abgebaut werden. Bei der Betriebsversammlung vor vermutlich tausenden Beschäftigten will das Management seine Pläne konkretisieren. In Frankfurt am Main geht der Prozess gegen die mutmaßliche "Reichsbürger"-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß weiter. Die Bundesanwaltschaft legt neun Angeklagten zur Last, Mitglied in einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein beziehungsweise diese unterstützt zu haben. Ziel sei es gewesen, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland gewaltsam zu beseitigen und durch eine eigene, bereits in Grundzügen ausgearbeitete Staatsform zu ersetzen. Den Vorwürfen zufolge soll die Vereinigung ab August 2021 einen Umsturz geplant und konkret vorbereitet haben. In Berlin ist am Nachmittag Bescherung: Der Weihnachtsbaum wird ans Bundeskanzleramt übergeben - in Anwesenheit von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die diesjährige "Kanzler-Tanne" ist wieder eine Fichte aus Brandenburg. Nach Angaben des Waldeigentümerverbandes handelt es sich um eine rund 40 Jahre alte Fichte aus dem Stadtforst Fürstenwalde.

8:06 Uhr Stadtrat Mainz: Wohl kein Böllerverbot und Grundsteuererhöhung Im Mainzer Stadtrat wird heute Nachmittag der Haushaltsentwurf für das nächste Jahr eingebracht. Auch ein Böller-Verbot rund um Tierheime steht auf der Tagesordnung. Einige Parteien fordern ein Verbot rund um das Mainzer Tierheim, damit die Tiere an Silvester ihre Ruhe haben. Das wird es aber in Mainz wohl so schnell nicht geben. Denn eine entsprechende Anfrage sei durch die Rechtsabteilung der Stadt Mainz umfassend geprüft worden, heißt es von Seiten der Stadt. Auch wenn die Verwaltung eine Böller-Verbotszone begrüßen würde, würde es für eine solche Zone keine juristische Grundlage geben. Für mehr Diskussionen an verschiedenen Stellen der Tagesordnung wird wohl der neue Haushaltsentwurf für 2025 sorgen. Denn: Er beinhaltet, dass die Grundsteuer für Grundstücke und Häuser erhöht wird - das bedeutet in der Konsequenz meist steigende Mieten, weil diese Steuer auf Mieter umgelegt werden kann. Sendung am Mi. , 27.11.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

8:04 Uhr Royaler Besuch in Zweibrücken Heute wird es königlich in der Rosenstadt Zweibrücken - Königin Silvia von Schweden kommt zu Besuch, der ist allerdings eher privater Natur. Die schwedische Königin wird mit dem Oberbürgermeister der Stadt und mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) zu Mittag essen. Nach der Stippvisite geht es weiter ins Saarland. In Homburg wird Silvia ein sogenanntes Childhood-Haus einweihen. Dort werden Kinder betreut, die körperliche oder sexualisierte Gewalt erlebt haben. 1999 hatte Silvia von Schweden die World Childhood Foundation gegründet. Meine Kollegen im Studio Kaiserslautern haben die ganze Geschichte. Zweibrücken Royaler Besuch in der Westpfalz Königin Silvia von Schweden in Zweibrücken Royal ging es heute in Zweibrücken zu - Königin Silvia von Schweden hat nämlich die Rosenstadt besucht. Und löste damit ein altes Versprechen ein. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:42 Uhr Wichtige Bahnstrecke in Mainz gesperrt Bahnpendlerinnen und -pendler in, nach und durch Mainz brauchen Geduld heute früh. Die Strecke über den Bahnhof Römisches Theater ist nach einem Unfall gesperrt, Bahnen von und in Richtung Hauptbahnhof fallen aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird derzeit eingerichtet, teilte die Bahn mit.

7:42 Uhr Immer mehr ausländische Fachleute in den Apotheken Wie so vielen Branchen macht der Nachwuchs- und Fachkräftemangel auch den Apotheken zu schaffen. Eine Möglichkeit, das Problem in den Griff zu kriegen: Menschen aus dem Ausland. Doch deren Ausbildungen und Approbationen müssen hierzulande erstmal anerkannt werden. Und das ist mitunter ein langer Weg. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Trier haben aber Beispiele gefunden, bei denen es geklappt hat: Trier Personalmangel fördert Offenheit Syrische Fachkräfte in Apotheken in Trier und Idar-Oberstein Apotheken haben immer größere Probleme, qualifiziertes Personal zu finden. Internationale Fachkräfte sind willkommen. Eine Apothekerin und ein Apotheker aus Syrien über ihren Weg. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Mi. , 27.11.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Nachrichten

7:32 Uhr Jahreshauptversammlung beim FCK Der 1. FC Kaiserslautern lädt seine Mitglieder heute Abend zur Jahreshauptversammlung ein. Auf der Tagesordnung stehen verschiedene Themen: Unter anderem geht es um die finanzielle Situation der ausgegliederten Profiabteilung. Der Verein hat rund 5 Millionen Euro Schulden. Die loszuwerden ist nach Aussage des Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Erfurt die große Aufgabe der nächsten Jahre. Die FCK-Mitglieder können die Jahreshauptversammlung im Fritz-Walter-Stadion verfolgen oder über einen Live-Stream. Sendung am Mi. , 27.11.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Nachrichten

7:22 Uhr Helfer aus dem Ahrtal unterstützen die Menschen in Valencia Die spanische Stadt Valencia hat vor wenigen Wochen eine ähnliche Katastrophe wie die Menschen im Ahrtal erlebt. Von dort kommt nun Unterstützung. Der sogenannte Helferstab und die Organisation "Lohmar Hilft" schicken Lkw mit Hilfsgütern in die spanische Katastrophenregion. Am Dienstag ist wieder ein Konvoi losgefahren. Wie der Helferstab aus dem Ahrtal Valencia unterstützt

7:09 Uhr Gesucht: Wahlhelferinnen und Wahlhelfer Voraussichtlich Ende Februar werden wir einen neuen Bundestag wählen. Das ist sehr bald - da müssen sich derzeit eine Menge Menschen sehr sputen. Unter anderem müssen sich die Wahlleitungen darum kümmern, ausreichend Wahlhelferinnen und -helfer zu versammeln. Denn nur mit ihrer Hilfe kann die Wahl ordnungsgemäß durchgeführt werden. Was ihr mitbringen müsst, um bei der Wahl zu helfen, erkläre ich hier:

6:42 Uhr Baumarktbrand in Adenau ist gelöscht Der Brand in einem Baumarkt in Adenau (Kreis Ahrweiler) ist gelöscht. Das hat die Feuerwehr am Morgen mitgeteilt, nachdem sie die ganze Nacht Brandwache gehalten hat. Die Feuerwehrleute haben keine Glutnester mehr entdeckt. Schon am Abend konnten rund 30 Anwohnerinnen und Anwohner wieder zurückkehren - wegen des starken Rauchs hatten sie ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Der Baumarkt in dem Industriegebiet wurde durch das Feuer weitgehend zerstört. Auch die gesperrten Straßen sind wieder frei. Heute soll ein Sachverständiger gemeinsam mit der Kriminalpolizei in den Trümmern nach Hinweisen auf die Brandursache suchen. Sendung am Mi. , 27.11.2024 6:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:32 Uhr Obduktionsergebnis: Toter auf Parkbank in PS ist verblutet Der Mann, der am Montag tot auf einer Parkbank in Pirmasens gefunden wurde, ist verblutet. Das ist das Ergebnis der Obduktion, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt haben. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es derzeit aber nicht. Die Leiche des 63 Jahre alten Mannes war am Montagmorgen von einem Fußgänger gefunden worden. Sendung am Mi. , 27.11.2024 7:29 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Nachrichten

6:25 Uhr 13-Jährige in Trier vermisst Ein 13-jähriges Mädchen wird seit gestern in Trier vermisst. Laut Polizei wurde Ida gestern gegen 16:30 Uhr zuletzt im Trierer Klinikum Mutterhaus gesehen. Das Kind hat eine autistische Erkrankung. Hinweise bitte an die Polizei unter 0651-9779-2290. Sendung am Mi. , 27.11.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Nachrichten

6:10 Uhr So ist die Lage auf den Straßen Aktuell sieht es nach freier Fahrt auf den Straßen im Land aus. Ich drücke die Daumen, dass es so bleibt. Hier der Überblick all unserer Verkehrsmeldungen: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:07 Uhr Wetter: Es wird ziemlich nass heute Packt heute besser den Regenschirm ein - oder eine wasserdichte Jacke. Es wird im Lauf des Tages ordentlich nass, hat uns SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend in der Vorhersage erklärt. Erst gegen Ende der Woche beruhigt sich das Wetter wieder. Video herunterladen (33,2 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In Bad Neuenahr-Ahrweiler tagt noch bis zum Freitag die Umweltministerkonferenz von Bund und Ländern. Schwerpunktthemen sind Wasser, beziehungsweise Hochwasserschutz seit der Ahrtalkatastrophe. Außerdem auf dem Programm stehen Klimaanpassung, Klimaschutz und Naturschutz als Gemeinschaftsaufgabe sowie das UN-Plastikabkommen und die EU-Wiederherstellungsverordnung. Im Mainzer Landtag kommt der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Pflege und Transformation zusammen. Dabei geht es um die Fachkräftestrategie Pflege, die Entwicklung der Kurzarbeit im Land und die Landesverordnung zur Umsetzung des Cannabisgesetzes. Adeliger Besuch in Rheinland-Pfalz: Schwedens Königin Silvia nimmt in Zweibrücken zusammen mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) an einem Benefiz-Mittagessen anlässlich des 25-jährigen Bestehens der World Childhood-Stiftung teil. Danach weiht sie ein solches Haus im saarländischen Homburg ein. 1999 hatte Königin Silvia die World Childhood Foundation gegründet.