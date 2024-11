FCK-Mitglieder treffen sich zur Jahreshauptversammlung auf dem Betzenberg

per Mail teilen

Wenn sich am Abend die Mitglieder des 1. FC Kaiserslautern zu ihrer Jahreshauptversammlung (JHV) treffen, dürfte es auch dieses Mal wieder relativ ruhig zugehen. Die Existenz-Ängste sind lange verflogen und sportlich läuft's auch nicht so schlecht.

Es gab Zeiten, da ging es bei der JHV des FCK heiß her. Die Stimmung war geladen, die Mitglieder wegen der sportlichen und finanziellen Situation frustriert. Das hatten sie bei der JHV gerne lautstark zum Ausdruck gebracht. Doch mittlerweile ist es relativ ruhig , wenn sich die Mitglieder der Roten Teufel auf dem Betzenberg treffen. So ist es auch an diesem Mittwoch (ab 18 Uhr) zu erwarten.

JHV des FCK im Live-Stream

Die meisten Mitglieder werden auch gar nicht erst auf den Betzenberg pilgern - sie schalten sich online von zuhause aus zu. Über einen Live-Stream können sie das Geschehen in der Ebene 1900 im Fritz-Walter-Stadion verfolgen. Dort finden deutlich weniger Menschen Platz als in der Fanhalle Nord, in der sonst immer die JHV stattgefunden hat.

Wenige Hundert Mitglieder werden vor Ort erwartet, mehrere Tausend vor den Bildschirmen. So viele Menschen kamen auch schon im vergangenen Jahr, als der FCK zum ersten Mal eine solche hybride JHV veranstaltet hatte. Damals kamen knapp 250 Mitglieder ins Stadion, zuhause schauten mehr als 1.000 zu.

FCK e.V. hat fünf Millionen Euro Schulden

In diesem Jahr wird es bei der Jahreshauptversammlung der Roten Teufel vor allem um die finanzielle Situation des Vereins gehen. Der hat etwa fünf Millionen Euro Schulden. Vorstandschef Wolfgang Erfurt sagte dem SWR, dass die große Aufgabe in den nächsten Jahren sei, diese Schulden abzubauen. Eine Möglichkeit könnte eine Genossenschaft sein, an der sich auch die Mitglieder beteiligen könnten.

FCK-Profis: Finanziell gut aufgestellt Dank DFB-Pokal?

Interessant dürfte auch der Blick auf die Finanzen der Profiabteilung sein - vor allem nach dem überraschenden Einzug ins DFB-Pokalfinale im vergangenen Mai. Ein weiteres Thema wird das Nachwuchsleistungszentrum auf dem Fröhnerhof sein. Das ist in die Jahre gekommen und soll saniert werden.

Das ist die Tagesordnung der JHV 2024 1. Begrüßung

2. Totengedenken

3. Ehrungen

4. Berichte von Vorstand, Vereinsrat, Abteilungen, Verwaltungsrat und Rechnungsprüfer des Vereins, sowie der Geschäftsführung der 1. FC Kaiserslautern Management GmbH

a) Bericht des Vorstandes mit Vortrag des Jahresabschlusses zum 30.06.2024

b) Bericht der Vorsitzenden des Vereinsrats

c) Berichte der Abteilungen*

d) Bericht der Rechnungsprüfer

e) Bericht der Geschäftsführung der 1. FC Kaiserslautern Management GmbH

f) Bericht des Verwaltungsrats

Knackt FCK die 34.000 Mitglieder?

Ein erfreuliches Thema könnte der Blick auf die aktuellen Mitgliederzahlen werden. Hier stellt sich die Frage, ob der Verein sein ausgegebenes Ziel von 34.000 Mitgliedern erreicht hat. Außerdem dürfte bei der JHV auch schon mal aufs kommende Jahr geschaut werden. Da feiert der FCK seinen 125. Geburtstag mit verschiedenen Veranstaltungen. Welche das sein werden, hat der Verein noch nicht mitgeteilt.