Fünf hohe Hürden: Der FCK steht vor den Wochen der Wahrheit

Der Lehrstunde gegen den HSV folgte der klare Erfolg gegen Regensburg: Jetzt stehen die Roten Teufel vor gleich mehreren Duellen gegen direkte Konkurrenten.

In der Vorwoche war der 1. FC Kaiserslautern beim 0:3 in Hamburg chancenlos, am vergangenen Samstag fertigte der FCK den Letzten aus Regensburg mit dem selben Ergebnis ab.

Ganz so leicht wie gegen den Jahn wird es in den kommenden Wochen sicher nicht. Am Freitag (ab 18:30 Uhr im Liveticker und Audiostream ) empfängt die Mannschaft von Trainer Markus Anfang die SV Elversberg.

Es ist das Duell Zweiter gegen Sechster, nur drei Punkte trennen die beiden Teams. Zudem hat der FCK bereits im Hinspiel erfahren, wie unangenehm die Saarländer zu bespielen sind. 0:1 hieß es da nach 90 Minuten aus Sicht der Roten Teufel, die sich angesichts des mauen Auftritts in der zweiten Halbzeit Pfiffe der eigenen Fans anhören mussten.

FCK ist vor Elversberg gewarnt

Die Pfälzer sind also gewarnt, zumal die SVE zuletzt die Hertha aus Berlin nach einer bemerkenswerten Leistung mit einem 4:0 zurück in die Hauptstadt schickte. Entsprechend groß ist der Respekt vom dem Gegner. "Elversberg hat eine große Kontinuität im Verein, vor allem auf der Trainerposition. Die Mannschaft verfügt über viele gute Fußballer", sagte der 50-jährige FCK-Trainer am Mittwoch. "Das ist ein schwer zu bespielender Gegner, sie haben auch einen guten Lauf. Wir müssen versuchen, ihnen ihr eigenes Spiel zu nehmen und ihnen unser Spiel aufzudrücken."

FCK holte acht Punkte aus fünf Spielen in der Vorrunde

Das Spiel gegen Elversberg bildet den Auftakt zu den Wochen der Wahrheit. Am 15. März reist das Anfang-Team zum SC Paderborn, dann kommt Fortuna Düsseldorf an den Betzenberg (29. März). Eine Woche später tritt der FCK in Magdeburg an, bevor der 1. FC Nürnberg in Kaiserslautern zu Besuch ist - alles Mannschaften, die sich noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen dürfen.

In der Vorrunde gelangen dem FCK in den Spielen gegen diese fünf Gegner acht Punkte. Der Niederlage in Elversberg folgten Siege gegen Paderborn (3:0) und in Düsseldorf (4:3) sowie zwei Remis gegen Magdeburg (2:2) und in Nürnberg (0:0).

FCK kann Ergebnis aus dem Hinspiel korrigieren

Sollte den Roten Teufeln nun in der Rückrunde die gleiche Ausbeute gelingen, stünden sie mit 50 Punkten nach 29 Spieltagen dar und wären vermutlich noch mittendrin im Aufstiegsrennen. Den Grundstein kann das Team nun gegen Elversberg legen.

Im Vergleich zur Vorrunde gibt es dabei nichts zu verlieren. Und auch auf eine eine verbesserte Gemütslage hoffen sie beim FCK, zumindest kann sie kaum schlechter sein als nach dem 0:1 damals. "Fühlt sich scheiße an", hatte Kapitän Marlon Ritter gesagt.