Beim letzten Auftritt in der Hauptstadt verpasste der FCK den Triumph im DFB-Pokal. Am Samstagabend treffen die Roten Teufel auf Hertha BSC. Die Vorzeichen sind andere, denn der Klub steht in der Liga sehr viel besser da.

Sendung am Sa. , 8.2.2025 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Rheinland-Pfalz