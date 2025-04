Jetzt erst recht - der FCK muss in den letzten Spielen "All in" gehen

Trotz zuletzt zwei Niederlagen ist für den 1. FC Kaiserslautern im Aufstiegsrennen der 2. Liga noch alles drin. Es bietet sich weiterhin eine Chance, die so schnell nicht wiederkommen wird, findet SWR-Sportredakteur Johann Schicklinski.

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Liga zuletzt zweimal in Folge verloren. Einmal auf völlig enttäuschende Art und Weise (0:2 in Magdeburg), einmal "wählten" die Roten Teufel die absurde Variante, indem das Heimspiel gegen Nürnberg trotz drückender Überlegenheit und einem xG-Wert (Parameter für die Torerzielungswahrscheinlichkeit) von deutlich über vier mit 1:2 verloren wurde.

Klose schockt die alte Liebe FCK - DEIN FCK #150 | SWR Sport

Chance auf Platz drei ist weiterhin groß

Das krasse an den beiden Pleiten: Tabellarisch ist immer noch alles drin. Der Abstand auf den Aufstiegsrelegationsrang drei, den aktuell die SV Elversberg innehat, beträgt nur einen Zähler. Die Chance, zumindest Dritter zu werden, ist also weiterhin vorhanden - und sie ist immer noch groß.

Zuletzt stiegen die Fallhöhe und die Verkrampfung

Ich finde deshalb, der FCK sollte sich jetzt ganz schnell die zwei Niederlagen gegen den FCM und den Club aus den Kleidern schütteln - und dann Platz drei als Zielsetzung ausrufen. Oder ganz offensiv das Wort "Aufstieg" in den Mund nehmen.

Vielleicht löst das ja ein paar Blockaden im Kopf. Ich habe den Eindruck, als sei zuletzt etwas das "denken und realisieren" über das, was man möglicherweise sensationell erreichen könnte, losgegangen. Und, damit einhergehend, stiegen die Fallhöhe und auch die Verkrampfung für die Spieler.

FCK-Boss Thomas Hengen mit klarer Ansage

FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen, seit knapp 30 Jahren im Fußball-Business unterwegs, weiß das natürlich auch. Deshalb sagte der frühere Profi nach dem Spiel gegen den Club auch im Gespräch mit SWR Sport, dass das Ziel "maximaler Erfolg" sei und das man "nach oben" wolle.

Vielleicht auch eine Lehre aus der jüngeren Vergangenheit? In der Saison 2022/2023 lag der FCK als Aufsteiger in der 2. Liga lange sehr gut im Rennen, konnte dann aber von den verbleibenden 15 Partien nur zwei gewinnen und stürzte in der Tabelle bis auf Rang neun ab. Der damalige Keeper Andreas Luthe monierte schließlich im Nachhinein, dass man forscher und angriffslustiger hätte auftreten sollen, auch in Sachen Zielsetzung.

Weg mit der Zurückhaltung

Deshalb: Weg mit der Zurückhaltung. So leicht wie in dieser Spielzeit wird es vermutlich so schnell nicht wieder, unter die ersten Drei zu kommen. Die Konstante ist bei nahezu allen Konkurrenten die Unbeständigkeit, die Punkteschnitte sind auf einem absoluten Tiefkurs. Stabil sind die anderen Mannschaften da oben nicht, auch nicht der HSV oder Köln auf den direkten Aufstiegsplätzen.

Ich glaube, wenn die Mannschaft von Trainer Markus Anfang aus den letzten fünf Spielen in Braunschweig, gegen Schalke, beim KSC, gegen Darmstadt und in Köln zehn bis zwölf Punkte holt, dann reicht das für Rang drei.

Sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen mit der Relegation

Und dann gäbe es (mal wieder) eine Relegation. Die heißesten Kandidaten als Gegner sind aktuell Heidenheim, Bochum oder Kiel. Da sehe ich den FCK auf Augenhöhe. Anders etwa, als 2013, als die Pfälzer in ihren Aufstiegsspielen gegen die kurz zuvor erstarkte TSG Hoffenheim (mit Roberto Firmino, Kevin Volland und Co.) völlig chancenlos waren.

Das ist schon ältere Geschichte. Die jüngere Historie macht indes Mut: Die Roten Teufel haben zuletzt vor dem Zweitligaaufstieg 2022 gute Erfahrungen mit der Relegation gemacht. Damals setzten sie sich als Außenseiter gegen Dynamo Dresden durch und etablierten sich anschließend in der 2. Liga. Sie nutzten ihre Chance. Um genau das auch 2025 wieder zu tun, sollte der FCK jetzt "All in" gehen.