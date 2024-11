Der Helferstab aus dem Ahrtal und die Organisation "Lohmar Hilft" schicken Lkw mit Hilfsgütern in die spanische Katastrophenregion.

Die Flut im Ahrtal ist mehr als drei Jahre her. Die spanische Stadt Valencia hat vor wenigen Wochen eine ähnliche Katastrophe erlebt. Die Menschen dort sind immer noch mit Aufräumen beschäftigt. Unterstützung kommt auch aus dem Ahrtal. Der sogenannte Helferstab und die Organisation "Lohmar Hilft" schicken Lkw mit Hilfsgütern in die spanische Katastrophenregion. Am Dienstag ist wieder ein Konvoi losgefahren.

Menschen in Valencia brauchen Schutzausrüstung

Geladen haben die Laster aus dem Ahrtal vor allem persönliche Schutzausrüstung. Die ist in Valencia besonders gefragt, weil im Schlamm Giftstoffe und scharfe Gegenstände stecken. Gespendet wird die Schutzausrüstung von einem Netzwerk aus Unternehmen. Dieses ist seit der Gründung des Helferstabes immer weiter gewachsen.

Erfahrungen aus dem Ahrtal in Spanien gefragt

Der Transport, der am Dienstag aufgebrochen ist, soll am Donnerstag in Spanien ankommen. Auch ein kleines Team des Helferstabes ist an Bord. Ihnen zufolge warten die Menschen in der Flutregion nicht nur auf die Sachspenden, sondern auch auf die Erfahrungen aus dem Ahrtal. Denn die nächste große Herausforderung werde in Valencia der Wiederaufbau sein.