In Pirmasens ist am Morgen ein toter Mann gefunden worden. Ein Fußgänger entdeckte ihn auf einer Parkbank in der Innenstadt.

Der Mann war gegen 7:30 Uhr auf den leblosen Mann aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Die teilte mit, dass die Identität des Toten noch ungeklärt ist, ebenso die Umstände seines Todes. Bereich in Pirmasens ist abgesperrt Weitere Informationen gibt es noch nicht. Die Einsatzkräfte seien noch vor Ort. Der Bereich wurde abgesperrt. Sobald es etwas Neues gibt, wird dieser Artikel aktualisiert.