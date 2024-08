Leiche auf Gelände des US-Militärs: Tatverdächtiger setzt sich ins Ausland ab

per Mail teilen

Auf einem Gelände des US-Militärs in der Westpfalz wurde eine Leiche gefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass ein 63-Jähriger getötet wurde. Ein Tatverdächtiger hat sich ins Ausland abgesetzt.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde der 63-Jährige bereits am 3. August von seinem Vorgesetzten leblos an seiner Arbeitsstelle gefunden. Der Mann war Angestellter einer externen Firma, die auf dem Gelände in einem Gebäude arbeitete. Um welches US-Militärgelände es sich handelt, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei nicht mit.

Hat ein Kollege den Mann getötet?

Zunächst sei der Grund für den Tod des Mannes nicht klar gewesen. Die Leiche wurde obduziert. "Dabei ergaben sich Hinweise, dass der 63-Jährige durch eine Gewalteinwirkung gestorben sein dürfte", so Polizei und Staatsanwaltschaft.

Nach ersten Ermittlungen gebe es den Verdacht, dass ein Kollege den Mann getötet haben könnte. "Der 28-Jährige konnte sich jedoch noch vor seiner Festnahme ins Ausland absetzen und ist bislang nicht zurückgekehrt. Über mögliche Motive ist derzeit nichts bekannt", so die Ermittlungsbehörden.

Staatsanwaltschaft will "Ermittlungserfolg" nicht gefährden

Zu weitere Details wollen Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit keine Angaben machen, "um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden".