9:45 Uhr Opel in Rüsselsheim: Keine Produktion in dieser Woche Ein Blick nach Rüsselsheim: Im Opel-Stammwerk stehen ab heute die Bänder still, wie die Allgemeine Zeitung berichtet. Demnach wird in dieser Woche dort kein Auto produziert. Das gehe aus einer internen Mitteilung der Geschäftsführung an die Belegschaft hervor. In der darauffolgenden Woche werde nur noch in einer Schicht produziert. Dieses Schichtmodell soll bis Ende Januar bestehen bleiben. Eigentlich ist der Betrieb in Rüsselsheim auf drei Schichten ausgelegt. Hintergrund sind die Absatzprobleme in der Autobranche. Der Chef des Opel-Mutterkonzerns Stellantis, Carlos Tavares, ist zudem mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Zur Begründung verwies der Konzern auf Meinungsverschiedenheiten, Einzelheiten nannte er aber nicht. Sendung am Mo. , 2.12.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

9:32 Uhr Grenzkontrollstelle der Bundespolizei Trier wird verlegt Die Bundespolizei Trier plant ihre Grenzkontrollstelle "Dicke Buche" an der A64 zu Luxemburg demnächst an die Biewertalbrücke vorzuverlegen. Das teilte ein Sprecher mit. An der neuen Kontrollstelle habe man mehr Platz und könne den Kontrollpunkt für die Beamten winterfest machen. Die Verlagerung wird nach Einschätzung der Bundespolizei keinen negativen Einfluss auf den Verkehr haben. Sendung am Mo. , 2.12.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten

9:18 Uhr Prozess wegen Kommentar gegen Olaf Scholz Ein Mann muss sich heute vor dem Amtsgericht Frankenthal verantworten, weil er einen Facebook-Kommentar gegen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) veröffentlicht haben soll. Dabei geht es unter anderem darum, ob er auf der Seite eines privaten Fernsehsenders zu einer Straftat aufgerufen hat. Das Amtsgericht teilte mit, der 52-Jährige aus Frankenthal soll im Sommer letzten Jahres geschrieben haben, dass Scholz wohl von der Sprengung der Erdgas-Pipeline in der Ostsee gewusst habe, und: Der Typ müsse sofort als Kanzler abtreten. Weiter soll der Angeklagte angedeutet haben, er schlage vor, den Kanzler zu erschießen. Nach dem Strafgesetzbuch könnten dem Verfasser des Kommentares eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren drohen oder eine Geldstrafe. Sendung am Mo. , 2.12.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

9:06 Uhr 0-Euro-Samstag auch in Budenheim Am ersten Samstag im Monat kostenlos mit den "Öffis" fahren: Das gibt es in Mainz bereits seit Juli. Nun soll der sogenannte 0-Euro-Samstag auch in Budenheim im Kreis Mainz-Bingen eingeführt werden. Dann heißt es: einfach einsteigen und mitfahren - ohne Ticket. Am kommenden Samstag (7. Dezember) geht es los damit in Budenheim. Wie weit man als Fahrgast kommt und auf welchen Linien man an den 0-Euro-Samstagen unterwegs sein darf, dazu informiert heute Vormittag der Verkehrsverbund RNN in Budenheim. Fest steht schon, dass es dieses Angebot in Budenheim bis zum 7. Juni kommenden Jahres geben wird. Wackernheim und Zornheim machen bereits auch beim 0-Euro-Samstag mit. Sendung am Mo. , 2.12.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

8:41 Uhr Gesundheitsamt bietet kostenlose und anonyme Aids-Tests Das Gesundheitsamt Rhein-Pfalz-Kreis bietet an, heute Nachmittag (16 bis 19 Uhr) kostenlos und anonym auf den HIV- und andere Krankheitserreger zu testen. Gestern war Welt-Aids-Tag - und mit der Aktion soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig der Kampf gegen Aids immer noch ist. Noch immer infizieren sich in Deutschland jedes Jahr geschätzt um die 2.000 Menschen neu mit dem Immunschwäche-Virus. Sendung am Mo. , 2.12.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

7:49 Uhr Das wird in Deutschland und der Welt wichtig Heute beginnen in allen Werken von Volkswagen Warnstreiks. Die IG Metall hat dazu aufgerufen. Die IG Metall fordert für die 120.000 Beschäftigten Lohnerhöhungen, die Konzernführung lehnt dies ab und will stattdessen eine Lohnkürzung um zehn Prozent. Auch Werkschließungen und Kündigungen aufgrund der schlechten Wirtschaftslage stehen im Raum. Nachdem am Freitag Bijan Djir-Sarai wegen eines umstrittenen Strategiepapiers der FDP zum Ampel-Ausstieg als Generalsekretär zurückgetreten ist, stellt die Partei am Mittag ihren neuen Generalsekretär Marco Buschmann vor. Der FDP-Politiker war bis zum Koalitionsbruch der Ampel Bundesjustizminister. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist heute zu Gast in China. Sie führt Gespräche mit ihrem chinesischen Kollegen Wang Yi in Peking. Voraussichtlich werden der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Debatte um EU-Extrazölle auf chinesische Elektroautos die bestimmenden Themen sein.

7:38 Uhr Unfall: Mit dem Auto frontal gegen Baum Bei einem Autounfall zwischen Mauchenheim und der Autobahnauffahrt in Freimersheim im Kreis Alzey-Worms ist gestern Abend eine junge Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 22-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Sendung am Mo. , 2.12.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

7:19 Uhr Brand in Mehrfamilienhaus in Bingen-Dietersheim Gestern gegen Abend ist in einem Mehrfamilienhaus in Bingen-Dietersheim ein Brand ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Nach Angaben der Einsatzkräfte konnten alle Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Die Brandursache steht noch nicht fest, es gibt aber eine Vermutung: Möglicherweise war ein Toaster im Spiel.

7:00 Uhr Zugausfälle Achtung an alle, die zwischen Kusel und Landstuhl normalerweise mit der Bahn fahren: Heute fahren den ganzen Tag keine Züge. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Als Grund nennt die Bahn, dass nicht genügend Züge verfügbar seien. Unklar sei aber auch, ob es genügend Ersatzbusse gebe. Auch auf der Strecke zwischen Frankenthal, Monsheim und Worms müssen sich Pendler zwei Wochen lang auf weniger Zugverbindungen einstellen. Grund seien Personalprobleme, teilte die DB Regio mit. Sendung am Mo. , 2.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

6:28 Uhr Moselbrücke im Kreis Cochem-Zell weiter gesperrt Die Moselbrücke bei Senheim im Kreis Cochem-Zell ist weiter gesperrt. Dort ist am Wochenende ein leeres Tankschiff gegen die Brücke gefahren. Ein Pfeiler wurde beschädigt. Deshalb ist die Brücke seit dem Unfall für den Verkehr gesperrt. Der Kapitän des Schiffes wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Heute sollen Experten den Brückenpfeiler bei Senheim genau untersuchen und klären, ob er noch standsicher ist. Sendung am Mo. , 2.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in RLP RLP-Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) besucht heute mit Innenminister Michael Ebling (SPD) das neue Lagezentrum für Bevölkerungsschutz in Koblenz. Dort werden alle landesweit relevanten Informationen aus dem Bereich Bevölkerungsschutz zusammengetragen und ausgewertet, um im Katastrophenfall schnellstmöglich ein umfassendes Lagebild zu erhalten. In Landau wird heute Abend ein Festakt zur Verleihung der Frank-Loeb-Gastprofessur 2024 an Martin Schulz abgehalten. Die Gastprofessur wird vom Frank-Loeb-Institut an herausragende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und Publizistik vergeben, die sich in der Öffentlichkeit engagiert haben. Der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments aus der SPD, Martin Schulz, ist zur Zeit Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung. Alt-Bundespräsident Joachim Gauck kommt heute Abend nach Bad Kreuznach. In der Reihe "Reden bei Paulus" besucht er die Pauluskirche. Anschließend soll sich Gauck ins Gästebuch der Kurstadt an der Nahe eintragen.

6:14 Uhr Samuel Fitwi stellt neuen Marathonrekord auf Allein beim Lesen des Wortes "Marathon" bekomme ich schon Schnappatmung - Samuel Fitwi dagegen wahrscheinlich nicht mal am Ziel: Fitwi ist der schnellste deutsche Marathonläufer. Um zwei Sekunden unterbot der Läufer vom Verein Silvesterlauf Trier den bisherigen Rekordhalter aus Berlin - die neue Bestzeit: 2:04:56. Der ist wirklich "Fitwi(e) ein Turnschuh". Samuel Fitwi stellt neuen Rekord auf

6:04 Uhr Polizei fahndet nach Flüchtigen Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Landau sucht die Polizei weiter nach zwei Männern. Sie sollen groß, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. Grund der Suchaktion: Ein 36-jähriger Mann ist in Landau auf der Straße überfallen und schwer verletzt worden. Der Überfall ereignete sich bereits am Freitagabend - am Wochenende gab die Polizei dann bekannt, dass sie die Tat als versuchtes Tötungsdelikt wertet.

6:01 Uhr Die Wetteraussichten für RLP Nun ist auch meteorologisch der Winter in Rheinland-Pfalz da. Und das bedeutet für uns: Es bleibt kalt und wird regnerisch. Am Morgen werden es heute maximal 0 bis 7 Grad, über Tag klettert die Temperatur dann bis auf 11 Grad bei Koblenz - in Mainz höchstens 7 Grad. Dazu bleibt es den ganzen Tag regnerisch. So geht's auch am Dienstag weiter, am Mittwoch stoppt dann voraussichtlich ein Hochdruckgebiet den Regen - zumindest bis zum Donnerstag laut Vorhersage. Video herunterladen (21,6 MB | MP4)