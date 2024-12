BSW in Rheinland-Pfalz wählt Kandidaten für die Bundestagswahl

Die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Rheinland-Pfalz hat am Sonntag im rheinhessischen Alzey ihre Landesliste für die Bundestagswahl aufgestellt. Die Parteivorsitzende Sahra Wagenknecht sagte ihre Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen ab.

Die Mitglieder des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Rheinland-Pfalz haben den langjährigen Bundestagsabgeordneten der Linken, Alexander Ulrich, mit 98 Prozent der Stimmen auf den ersten Platz der Landesliste gewählt. Insgesamt gab es 56 gültige Stimmen, davon gingen 55 Ja-Stimmen an Ulrich. Enthaltungen gab es keine. Den zweiten Platz der Landesliste belegt Sina Listmann. Sie ist Co-Landesvorsitzende und bekam 54 Ja-Stimmen. Das BSW in Rheinland-Pfalz zieht mit zwölf Kandidatinnen und Kandidaten in den Bundestagswahlkampf. Unter den Kandidatinnen und Kandidaten befinden sich zahlreiche politische Quereinsteiger.

Wagenknecht sagte Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen ab

Die Parteivorsitzende Sahra Wagenknecht wollte eigentlich bei der Mitgliederversammlung dabei sein. Aus gesundheitlichen Gründen sagte Wagenknecht die Teilnahme aber wieder ab. Stattdessen hielt ihr Mann Oskar Lafontaine eine Eröffnungsrede, in der er unter anderem die Wirtschafts-und Friedenspolitik als zentrale Themen der Partei hervorhob. Der Landesverband Rheinland-Pfalz wurde vor etwa zwei Monaten gegründet und hat nach eigenen Angaben bislang knapp 70 Mitglieder.