RLP-Newsticker: Deutlich mehr Badetote, Regierungserklärung Schweitzer, T-Shirt-Wetter

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Landtag debattiert heute unter anderem über die Asyl- und Flüchtlingspolitik. Die Oppositionsparteien CDU und AfD haben dazu jeweils eigene Anträge gestellt. Auch die Novelle des Landesverfassungsschutz-Gesetzes wird erstmals beraten. Die Sitzung ist auf insgesamt rund elf Stunden angelegt. Quietschende Stockbetten, große Schlafsäle und zu jeder Mahlzeit Pfefferminztee - das war typisch für die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Sie feiern im September ihr 75-jähriges Bestehen. Inzwischen sind die meisten 40 Einrichtungen in moderne Gästehäuser für Familien und Jugendgruppen umgebaut worden. Einen Rückblick und Ausblick soll es heute bei einer Pressekonferenz geben. Die DLRG und die Betreiber des neuen Moselbades in Koblenz streiten über die Mietkosten für Schwimmkurse. Im Beatusbad zahlt die DLRG jährlich 4.500 Euro. Der Verein will auch im neuen Moselbad Kurse anbieten, soll dafür aber das Fünffache an Miete zahlen, nämlich 21.000 Euro. Beide Seiten wollen sich heute zu einem Gespräch treffen.

6:03 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Nach den kühleren Tagen ist wieder T-Shirt-Wetter! Der Altweibersommer verwöhnt uns in den kommenden Tagen mit milden Temperaturen, wie SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke in seiner Vorhersage am Mittwochabend ankündigte. Allerdings werde vereinzelt auch mal ein Schauer oder ein Gewitter durchziehen.​ Video herunterladen (28 MB | MP4)

6:02 Uhr Deutlich mehr Badetote in diesem Jahr Die Badesaison draußen ist mehr oder weniger vorbei und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat Bilanz gezogen für das laufende Jahr. Leider sieht die nicht so gut aus, denn in Rheinland-Pfalz hat sich die Zahl der Ertrunkenen mehr als verdoppelt. Den Angaben zufolge gab es in diesem Jahr bisher 13 Badetote. Im Vergleich: 2023 waren es noch fünf. Die meisten der Opfer ertranken demnach in einem Fluss.