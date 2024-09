Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:03 Uhr 38-Jähriger nach Messerangriff in U-Haft Nach einer Messerstecherei in Zweibrücken am Wochenende hat das Amtsgericht Untersuchungshaft gegen einen 38-Jährigen angeordnet. Der Mann soll am Sonntag in der Innenstadt vor einem Lokal einen 27-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Das Opfer kam ins Krankenhaus, wurde aber nicht lebensgefährlich verletzt. Vor der Tat hatte es einen Streit zwischen mehreren Personen gegeben. Sendung am Di. , 17.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:46 Uhr ⚡ Geothermiekraftwerk in Landau wird repariert Im Süden von Landau könnte es ab heute laut werden. Denn nach knapp zwei Jahren Stillstand soll in dieser Woche das Geothermiekraftwerk repariert werden. Laut dem zuständigen Landesamt wird die Leitung, in der das heiße Wasser aus der Tiefe nach oben befördert wird, instand gesetzt. Dafür soll ein Bohrturm aufgebaut werden. Für die Anwohnerinnen und Anwohner heißt das: Es gibt mehr Lärm, auch durch die Lkw, die das Material für den Bohrturm anliefern. Das Geothermiekraftwerk in Landau hat bis zu seiner Abschaltung vor 20 Monaten vor allem Strom produziert. Nach den Reparaturarbeiten soll die Anlage laut Betreiberfirma wieder zuverlässig laufen. In Zukunft soll das Kraftwerk für Landau auch Wärme liefern. Das Geothermiekraftwerk soll jetzt wieder zum Leben erwachen - nach einer 20-monatigen Pause. dpa Bildfunk Picture Alliance Sendung am Di. , 17.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:36 Uhr Wieder Autos in Trier aufgebrochen In Trier setzt sich eine mysteriöse Serie von Autoaufbrüchen fort. Wie die Polizei jetzt mitteilte, schlugen Unbekannte am Wochenende in Trier-Ost die Scheiben von zwei Fahrzeugen ein. Ob sie etwas stahlen und wie hoch der Schaden ist, wisse man noch nicht. Autoaufbrüche dieser Art beschäftigen die Polizei bereits seit Ende August. Sendung am Di. , 17.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:31 Uhr 🏆 Fußball-Champions League startet in neue Saison Vor gut dreieinhalb Monaten sicherte sich Real Madrid mit einem 2:0 gegen Borussia Dortmund den Titel in der Königsklasse. Heute geht der Kampf um die Champions-Trophäe in eine neue Runde. Zwei der insgesamt fünf deutschen Starter sind heute Abend schon im Einsatz: der FC Bayern München gegen Dinamo Zagreb und der VfB Stuttgart bei eben jenem Titelverteidiger Real Madrid. Für uns aus Südwest-Sicht vielleicht die spannendere Partie. Meine Kolleginnen und Kollegen vom Sport haben für euch alles Wissenswerte vor dem Auftakt zusammengefasst: Stuttgart Fußball | Champions League VfB Stuttgart mit riesiger Vorfreude auf Real Madrid Der VfB Stuttgart bekommt es im ersten Champions-League-Spiel seit 14 Jahren mit Real Madrid zu tun. Die Vorfreude ist riesig, doch es gibt Hürden. 22:05 Uhr SWR Sport SWR

7:11 Uhr Telefonbetrüger erbeuten teuren Schmuck von Seniorin Seit Jahren warnt die Polizei vor Telefonbetrügern, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Leider fallen vor allem alte Menschen immer wieder auf solche Kriminellen rein. Jetzt hat es eine 83-Jährige aus Kaiserslautern getroffen. Wie die Polizei mitteilte, riefen die Betrüger die Seniorin an und gaukelten ihr vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sich deshalb in Polizeigewahrsam befinde. Nur gegen eine Kaution könne die Seniorin ihre vermeintlich inhaftierte Tochter wieder freikaufen. Über drei Stunden soll der falsche Polizeibeamte die Seniorin bearbeitet haben, bis sie sich schließlich bereit erklärte, ihren hochwertigen Schmuck an einen Abholer zu übergeben. Die Schadenssumme liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei rät, niemals Geld- oder Wertgegenstände einzusetzen, um Angehörige aus dem Gefängnis zu holen. Solch eine Kaution gebe es in Deutschland nicht. Sendung am Di. , 17.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:00 Uhr Wie Einsatzkräfte den Hoteleinsturz in Kröv verarbeiten Als Redakteure berichten wir regelmäßig über Gewalttaten und Katastrophen. Richtig "nah ran" kommen wir dabei aber meist nicht (anders als unsere Reporter). Persönlich bin da nicht böse drum, denn solche Erfahrungen können einen stark belasten. Umso mehr Respekt habe ich vor Polizisten und Rettungskräften, die tagtäglich in Extremsituationen geraten. Um diese Menschen zu unterstützen, gibt es Polizeiseelsorger wie Hubertus Kesselheim. Der Trierer hat uns geschildert, wie Retter den Hoteleinsturz in Kröv an der Mosel verarbeiten: Kröv Polizeiseelsorger Kesselheim im Interview Wie Einsatzkräfte den Hoteleinsturz in Kröv verarbeiten Der Hoteleinsturz von Kröv hat auch bei Einsatzkräften tiefe Spuren hinterlassen. Polizeiseelsorger Kesselheim erklärt, warum es jetzt wichtig ist, über den Einsatz zu sprechen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:48 Uhr 🌏 Blick nach Deutschland und in die Welt In Frankfurt wird am Vormittag bekanntgegeben, wer den Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis 2025 erhält. Es ist einer der renommiertesten Medizinpreise Deutschlands. Viele Wissenschaftler, die seit 1952 diesen Preis bekamen, erhielten später auch einen Nobelpreis. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, bekommt einen Ehrendoktortitel. Die Hochschule Hertie School verleiht ihn in Berlin. Damit solle insbesondere Schwarzeneggers innovative Politik gewürdigt werden, die bis heute Einfluss auf die weltweite Diskussion über den Klimawandel habe, sagte Hochschul-Präsidentin Cornelia Woll zur Begründung. In Arnsberg im Sauerland steht ein 24-jähriger Mann wegen Mordes vor Gericht. Er soll die 17-jährige Schwester seiner Ex-Verlobten mit Benzin übergossen und angezündet haben. Die junge Frau war zwei Wochen nach der Attacke an ihren schweren Verbrennungen gestorben.

6:38 Uhr Die Lage auf den Straßen Wo staut sich der Verkehr, wo fließt er? Ein Blick in unseren Verkehrsservice erleichtert euch die Fahrt ins Büro - schaut mal rein! Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:20 Uhr Rotes Kreuz fordert mehr Geld für Katastrophenschutz Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die Bilder vom Hochwasser in Osteuropa erschreckend. Und auch in Deutschland bereiten sich die Einsatzkräfte auf steigende Wasserstände vor. Vor diesem Hintergrund fordert das Deutsche Rote Kreuz (DRK) jetzt mehr Geld für den Katastrophenschutz. Ansonsten werde man mit kommenden Katastrophen nicht mehr Schritt halten können, sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt der "Rheinischen Post". Sie kritisierte insbesondere die Haushaltspolitik der Bundesregierung. Das Geld für die materielle Ausstattung und die Ausbildung von Einsatzkräften werde immer wieder gekürzt. Dabei zeige die derzeitige Hochwasserlage noch einmal, wie wichtig die Vorsorge sei. Sendung am Di. , 17.9.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

6:02 Uhr 🌤️ So wird das Wetter heute in RLP Nach einem eher wolkigen und trüben Montag klart der Himmel über Rheinland-Pfalz heute oft auf. SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert machte in ihrer Vorhersage gestern Abend Hoffnung auf Sonne und milde Temperaturen: Video herunterladen (26,1 MB | MP4)

6:01 Uhr Städte in RLP im Bundesvergleich wenig "smart" Die rheinland-pfälzischen Großstädte belegen im "Smart City Index" des Digitalverbands Bitkom Plätze im Mittelfeld. Die beste Platzierung erreicht wie im Vorjahr Trier - und das obwohl die Moselstadt im bundesweiten Digitalisierungs-Vergleich von Platz 13 auf Platz 19 abrutscht. In der Bitkom-Liste folgen Kaiserslautern und Mainz auf den Plätzen 44 und 45, Ludwigshafen auf Platz 50 und Koblenz auf Platz 55. Dem Verband zufolge fällt es vor allem kleineren Kommunen mit wenig Personal, Budget und Fachkräften sehr schwer, beim digitalen Wandel Schritt zu halten. Die Städte in Rheinland-Pfalz hätten nicht die Kapazität, alle Aspekte der Digitalisierung gleichzeitig voranzubringen. Stattdessen seien sie in einzelnen Kategorien besonders gut, während sie in anderen Themenbereichen erst Know-how aufbauten. An die Landesregierung appellierte der Verband, sich nicht auf die Großstädte zu konzentrieren, sondern bei der Digitalisierung viel mehr den ländlichen Raum in den politischen Fokus zu nehmen. So ergibt sich die Platzierung der Städte im Smart City Index Innerhalb der fünf großen Themenschwerpunkte Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität und Gesellschaft gab es 37 Unterkategorien. In all diesen Unterkategorien konnten die Städte einen Wert zwischen 0 und 100 erreichen. Wichtig dabei ist: Wer 100 Punkte bekommen hat, war der Beste in dieser Kategorie. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch besser ginge. Ein Beispiel: Wiesbaden hat laut amtlicher Zulassungsstatistik einen Anteil von 18,6 Prozent E-Fahrzeugen an allen zugelassenen Fahrzeugen. Das ist der höchste Wert unter allen untersuchten Städten. Damit erreicht Wiesbaden in der Unterkategorie "Anteil E-Fahrzeuge" den Maximalwert 100. Die Stadt mit dem geringsten Anteil an E-Fahrzeugen bekommt entsprechend 0 Punkte. Anhand der erreichten Punktezahl in den 37 Unterkategorien wird dann das endgültige Ranking berechnet.