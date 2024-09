An den Grenzen von RLP zu Frankreich, Belgien und Luxemburg gibt es ab heute Grenzkontrollen. In mehreren kommunalen Krankehäusern wird gestreikt. Verteidigungsminister Pistorius besucht den Bundeswehr-Standort Idar-Oberstein und das FBI hat ein Attentat auf Donald Trump vereitelt. Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:42 Uhr Explosion in Köln - Großeinsatz der Polizei Ein Blick in unser Nachbarland Nordrhein-Westfalen: In der Kölner Innenstadt läuft gerade ein Großeinsatz der Polizei. Ein Polizeisprecher hat bestätigt, dass es eine Explosion gegeben hat. Das Gebiet zwischen dem Rudolfplatz und dem Friesenplatz wurde gesperrt. Was genau passiert ist und ob jemand verletzt wurde, ist unklar. Sendung am Mo. , 16.9.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

8:33 Uhr 👮‍♀️ Polizeigewerkschaft zweifelt an Grenzkontrollen Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht die Kontrollen an den deutschen Grenzen skeptisch - zumindest so, wie sie nun umgesetzt werden. Grenzgänger würden überwiegend sporadisch überprüft, sagte der GdP-Bundespolizeichef Andreas Roßkopf. Damit könne man Schleuser aber kaum beeindrucken. Sie könnten innerhalb weniger Stunden auf solche Kontrollstellen reagieren:

8:22 Uhr Herzstillstand: Wie gefährdet bin ich? 70,1 Jahre - so alt sind Menschen im Schnitt, die in Deutschland einen Herzstillstand erleiden. Davon bin ich zwar noch etwas entfernt. Trotzdem mache ich mir mitunter Gedanken, wie gefährdet ich bin - und ob ich im Notfall gerettet werden könnte. Denn das hängt nicht nur von Alter, Geschlecht und Vorerkrankungen ab. Mitentscheidend ist auch, wie gut der Rettungsdienst bei einem aufgestellt ist. Wie es in eurer Heimat um diesen bestellt ist, erfahrt ihr in diesem interaktiven Tool der SWR-Datenredaktion:

7:57 Uhr Zugausfälle zwischen Koblenz und Oberwesel Schlechte Nachrichten für Kundinnen und Kunden der Mittelrheinbahn: Ab heute müssen sie mit Zugausfällen zwischen Koblenz und Oberwesel rechnen. Grund sind Bauarbeiten. Nach Angaben von Trans Regio fahren auf dem betroffenen Streckenabschnitt abends und nachts einzelne Züge nicht. Für die Kunden stünden Ersatzbusse bereit. Die Ausfälle dauern den Angaben zufolge voraussichtlich bis 19. Oktober.

7:49 Uhr 🌎 Der Blick nach Deutschland und in die Welt Wie entwickelt sich die Hochwasserlage in Österreich, Tschechien und Polen? Deutschlands Nachbarländer kämpfen weiter gegen die Überschwemmungen. Und auch in Deutschland steigen die Pegelstände, die Lage hierzulande ist aber noch vergleichsweise entspannt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt seine Zentralasien-Reise zunächst in Usbekistan fort und wird dann nach Kasachstan reisen. Dort wird er Präsident Kassym-Schomart Tokajew treffen und an einem gemeinsamen Wirtschaftsforum beider Länder teilnehmen. Auch eine Diskussion mit Studierenden ist in der Hauptstadt Astana geplant. Themen sind unter anderem eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit im Rohstoffsektor. In Duisburg findet heute der "Nationale Stahlgipfel" statt. Das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium hat Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik eingeladen, um darüber zu diskutieren, wie die Stahlindustrie klimaneutral werden kann. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird eine Rede halten. Die Stahlindustrie ist bislang für rund sieben Prozent der deutschen Treibhausgasemissonen verantwortlich.

7:35 Uhr Zwei Verletzte nach Streit mit Teppichmesser Keilereien sind auf Volksfesten leider keine Seltenheit. Auch die Kerwe in Ramstein-Miesenbach bildete da am Wochenende keine Ausnahme. Bei einem Streit wurden dort zwei junge Männer mit einem Teppichmesser verletzt. Wie die Polizei berichtet, waren zunächst ein 16- und ein 27-Jähriger verbal aneinander geraten. Der Jugendliche habe dann plötzlich ein Teppichmesser gezückt und wild um sich gefuchtelt. Dabei wurde sein Kontrahent verletzt. Ein weiterer Mann konnte den Jugendlichen überwältigen - auch dieser Mann zog sich Schnittverletzungen zu. Der Jugendliche flüchtete zunächst, konnte aber kurz darauf von der Polizei festgenommen werden. Sendung am Mo. , 16.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:14 Uhr Acht Verletzte bei Festumzug in Billigheim Gestern hat sich beim traditionellen "Purzelmarkt"-Umzug im südpfälzischen Billigheim ein Unfall ereignet. Acht Menschen wurden verletzt, darunter vier Kinder. Laut Polizei war ein selbst gebauter Wagen von einer abschüssigen Straße abgekommen und in die Zuschauer gefahren. Das Unfallfahrzeug der Marke Eigenbau war mit Pedalen für zwölf Fahrerinnen und Fahrer ausgestattet. Grund für den Unfall könnte ein technischer Defekt an den Bremsen gewesen sein. Der Umzug wurde abgebrochen, der "Purzelmarkt" aber wurde weiter gefeiert. Mit diesem selbstgebauten Fahrzeug ist der Unfall beim Festumzug in Billigheim passiert Polizei Landau Sendung am Mo. , 16.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:09 Uhr ⛅ So wird das Wetter heute Die neue Woche startet frisch, aber etwas lauer als die vergangene. Im südlichen Rheinland-Pfalz regnet es wahrscheinlich im Lauf des Montags. Aber Stück für Stück soll es in den kommenden Tagen noch einmal sommerlicher werden. So hat Wetterexperte Thomas Ranft gestern Abend in seiner Vorhersage auf die neue Woche geblickt: Video herunterladen (26,7 MB | MP4)

6:49 Uhr Tödlicher Unfall bei Kell am See Traurige Nachricht aus Kell am See (Kreis Trier-Saarburg): Bei einem Unfall ist dort gestern Abend eine Person gestorben. Laut Polizei stießen gegen 19:30 Uhr ein Motorrad und ein Auto zusammen. Die beiden Fahrzeuge seien sich auf trockener Fahrbahn entgegengekommen. Der Fahrer oder die Fahrerin des Motorrads starb noch vor Ort. Es waren DRK sowie ein Rettungshubschrauber am Unfallort. Weitere Details will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Sendung am Mo. , 16.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:46 Uhr Stau oder freie Fahrt am Montagmorgen? - die Übersicht Nach zwei freien Tagen am Wochenende geht es für viele von uns heute wieder ins Büro! Damit die neue Woche nicht schon direkt mit Stress beginnt, schaut doch mal in unseren Verkehrsservice, wie die Lage auf den Straßen im Land ist: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:28 Uhr 📌 Das wird heute wichtig für RLP Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht am Mittag die Artillerieschule in Idar-Oberstein. Der Standort ist ein Sanierungsfall, gleichzeitig werden dort unter anderem ukrainische Soldaten ausgebildet. Nach Angaben seines Ministeriums will sich Pistorius persönlich ein Bild von den Soldatinnen und Soldaten machen, die in Idar-Oberstein stationiert sind. Im Mittelpunkt des Besuches stünden vor allem persönliche Gespräche, teilte seine Pressestelle vorab mit. Eine mutmaßliche IS-Terroristin aus Trier muss sich ab heute vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf verantworten. Der Generalbundesanwalt wirft der 30-Jährigen vor, 2013 nach Syrien ausgereist zu sein und sich dort der Terrorvereinigung Jabhat al-Nusra angeschlossen zu haben. Kurz darauf sei sie zur Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) übergetreten. Zudem soll sie bei der Beschaffung von militärischer Ausrüstung für den IS geholfen haben. Anfang 2014 soll die Angeklagte nach Deutschland zurückgekehrt sein und sich in Köln niedergelassen haben.

6:02 Uhr ⚽ Mainz 05 verliert gegen Werder Bremen Nach der Länderspiel-Pause ging es für den 1. FSV Mainz 05 gestern am späten Nachmittag in der ersten Fußball-Bundesliga mit dem Spiel gegen Werder Bremen weiter. Die 05er verloren am Ende ihr Heimspiel mit 1:2. Damit stehen die Mainzer nach jetzt drei Spieltagen mit zwei Punkten auf Tabellenplatz 15. Meine Kolleginnen und Kollegen von SWR Sport haben euch die Partie hier zusammengefasst. Für eine Überraschung sorgte übrigens Ex-Mainz-05-Trainer Jürgen Klopp. Die Vereinslegende war eigens ins Stadion gekommen, um sich das Spiel anzusehen. Glück bringen konnte er den Mainzern aber offenbar auch nicht 🙁 Da war er wohl noch optimistisch: Mainz-05-Legende Jürgen Klopp vor Spielbeginn auf der Tribüne. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

5:59 Uhr Erneut Attentatversuch auf Donald Trump? Ich weiß, die USA sind nicht Rheinland-Pfalz, aber Entwicklungen dort haben immer wieder Auswirkungen bis in unser Bundesland. Deshalb auch direkt zu Beginn diese internationale Meldung in unserem Morgenticker: Am Sonntagabend unserer Zeit gab es wohl wieder einen Attentatsversuch auf Ex-Präsident Donald Trump. Das gab die Bundespolizei FBI bekannt und ermittelt nun. Bekannt ist, dass in der Nähe von Trumps Golfclub in Florida Schüsse abgegeben worden sind. Der US-Präsidentschaftskandidat wurde nicht verletzt. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. In einem Gebüsch entdeckten die Ermittler ein Sturmgewehr mit Zielfernrohr. Laut unbestätigten Medienberichten handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 58-jährigen US-Bürger, der Trump in sozialen Medien als Gefahr dargestellt haben soll.