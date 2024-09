In den nächsten drei Monaten wird in Staudernheim (Kreis Bad Kreuznach) eine Brücke saniert. Das führt dazu, dass die Menschen von einem Ortsteil in den anderen einen riesigen Umweg fahren müssen.

Die Situation in Staudernheim mutet ein bisschen an wie in der Geschichte "Der große Graben" von Asterix und Obelix. Da verläuft ein großer Graben durchs gallische Dorf und spaltet es in zwei Teile. Es ist kaum möglich auf die jeweils andere Seite des Dorfes zu kommen.

In Staudernheim gibt es zwar keinen Graben - aber seit Montag eine Baustelle, die es richtig schwer macht, von der einen Seite der Gemeinde auf die andere zu kommen - zumindest mit dem Auto. Dafür muss man einen 30 Kilometer langen Umweg fahren.

Sanierungsarbeiten an Brücke in Staudernheim

Denn in Staudernheim wird die Brücke über die Bahntrasse saniert. Dabei handelt es sich um die zentrale Verkehrsader von Staudernheim. Normalerweise rollen hier jeden Tag Tausende Autos und Lastwagen drüber.

Und genau diese Verkehrsader ist nun dicht - und das bis voraussichtlich Mitte Dezember. Nur zu Fuß oder mit dem Rad geht es jetzt noch über die Brücke. Wer mit dem Auto die ausgewiesene Umleitungsstrecke fährt, braucht eine knappe Dreiviertelstunde, um von der einen Hälfte des Ortes zur anderen zu kommen.

Schleichweg mit Sondergenehmigung

Für Pflegedienste, Postzusteller oder Rettungsdienste sei solch ein großer Umweg undenkbar, meint Staudernheims Ortsbürgermeister Philipp Geib (Wählergruppe Martini). Die Ortsgemeinde hat sich also was einfallen lassen. Für all diejenigen, die für die Grund- und Gesundheitsversorgung in Staudernheim zuständig sind, gibt es einen Schleichweg - über einen Wirtschaftsweg und durch ein Eisenbahn-Viadukt.

Laut Geib wurden bisher etwa 100 Ausnahmegenehmigungen für diesen Weg erteilt. Ohne Genehmigung ist die Fahrt dort verboten. Ob der Schleichweg aber wirklich nur von diesen Berufsgruppen genutzt wird, bleibt abzuwarten.

Extra-Buslinie für Kita- und Schulkinder in Staudernheim

Die Gemeinde hat außerdem über 200 Parkausweise ausgestellt. Damit können Bürgerinnen und Bürger am Bahnhof parken und zu Fuß die Baustelle passieren. Für Kindergarten- und Schulkinder ist eine extra Buslinie eingerichtet.

Staudernheim an Weihnachten wiedervereint?

Bei Asterix und Obelix wurde der große Graben nach einer Zeit wieder zugeschüttet und das Dorf wiedervereint. Die Staudernheimer hoffen, dass ihre Teilung spätestens an Weihnachten Geschichte ist.