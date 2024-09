Freiburg ist "smarteste" Stadt in Baden-Württemberg, Trier in Rheinland-Pfalz

Digitale Verwaltung, ein KI-Chatbot, smarte Straßenlaternen: Freiburg hat bei der Digitalisierung große Fortschritte gemacht. Noch mehr Städte aus BW und RLP sind digitale Elite.

München, Hamburg und Köln: Das sind aktuell die "smartesten" Städte in Deutschland, hat der Digitalverband Bitkom in seinem jährlichen "Smart City Index" ermittelt. Und auch wenn die einzelnen Städte nicht zu den absoluten Spitzenreitern gehören, kann sich die Digitalisierung in Baden-Württemberg sehen lassen. Denn auch dieses Jahr schaffen es gleich drei Städte in die Top 10: Freiburg (Platz 6), Stuttgart (Platz 7) und Ulm (Platz 10).

Freiburg geht innovative Wege, digital zu arbeiten

Freiburg hat damit in Baden-Württemberg erstmals die Nase vorne. Die Stadt verbessert sich um 8 Plätze (2023: Platz 14). Laut Bitkom gibt es dort im Bundesvergleich besonders viele Verwaltungsdienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger digital. Freiburg arbeite intensiv daran, mehr digitale Angebote zu verschaffen und geht zugleich innovative Wege, um intern digital und datenbasierter zu arbeiten, so Bitkom-Experte Michael Pfefferle.

Digitale Services gibt es neben dem Bürgeramt zum Beispiel bei der Ausländerbehörde und im Gewerbeamt. Die Stadt bietet dazu viele Möglichkeiten, digital zu bezahlen. Es gibt einen KI-Chatbot, eine Plattform zu Mobilitäts- und Umweltdaten sowie einen "digitalen Zwilling" der Stadt. Außerdem gibt es selbstdimmende Straßenbeleuchtung und Straßenlaternen, die mit Photovoltaik betrieben werden. So sei Freiburg auch bei den Themen Nachhaltigkeit und Energieversorgung ganz vorne mit dabei, sagt Bitkom-Experte Pfefferle.

"Die Stadt fördert sehr stark den Photovoltaik-Ausbau und weitere Ladestationen für E-Autos und schreitet hier im bundesweiten Vergleich sehr gut voran."

Karlsruhe nicht mehr in den Top 10, trotzdem mit digitalen Fortschritten

Weil Freiburg aktuell besonders große Fortschritte bei der Digitalisierung macht, hat die Stadt sogar Stuttgart und Ulm überholt. Alle drei Städte kümmern sich aber besonders stark um die Themen Energie und Umwelt. Im Landes- und Deutschlandvergleich gebe es hier sehr viele Ladestationen für E-Autos und Photovoltaikanlagen.

Gleichzeitig schafft es Karlsruhe dieses Jahr nicht mehr in die Top 10 (2023: Platz 10, 2024: Platz 13). Der Verband Bitkom betont allerdings, dass Karlsruhe wie die meisten Städte trotzdem weiterhin Fortschritte bei der Digitalisierung macht. Die Entwicklung anderer Städte sei zuletzt jedoch rasanter gewesen.

Reutlingen ist größter Aufsteiger im Smart City Index

Besonders deutlich war die Entwicklung im vergangenen Jahr zum Beispiel in Reutlingen. Zwar schafft es die Stadt nicht in die Top 10, steigt im Bundesranking aber um insgesamt 27 Plätze auf – auf Platz 51. Pfefferle beobachtet, dass Reutlingen in den letzten Jahren besonders viel in die Digitalisierung der Verwaltung investiert hat.

"Reutlingen bietet heutzutage viel mehr Online-Services an als noch im letzten Jahr."

Daneben habe Reutlingen auch auf einen nachhaltigen ÖPNV gesetzt. Pfefferle ist zuversichtlich, dass die Stadt auch in Zukunft zu den Aufsteigern im Smart City Index zählen könnte.

Die Imagewerbung der Stadt Reutlingen im Sommer 2024 sorgte für Irritationen und Aufmerksamkeit. IMAGO 0703543633

So ergibt sich die Platzierung der Städte im Smart City Index Innerhalb der fünf großen Themenschwerpunkte Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität und Gesellschaft gab es 37 Unterkategorien. In all diesen Unterkategorien konnten die Städte einen Wert zwischen 0 und 100 erreichen. Wichtig dabei ist: Wer 100 Punkte bekommen hat, war der Beste in dieser Kategorie. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch besser ginge. Ein Beispiel: Wiesbaden hat laut amtlicher Zulassungsstatistik einen Anteil von 18,6 Prozent E-Fahrzeugen an allen zugelassenen Fahrzeugen. Das ist der höchste Wert unter allen untersuchten Städten. Damit erreicht Wiesbaden in der Unterkategorie "Anteil E-Fahrzeuge" den Maximalwert 100. Die Stadt mit dem geringsten Anteil an E-Fahrzeugen bekommt entsprechend 0 Punkte. Anhand der erreichten Punktezahl in den 37 Unterkategorien wird dann das endgültige Ranking berechnet.

Großstädte in Rheinland-Pfalz sind solides Mittelfeld

Aus Rheinland-Pfalz ist im Smart City Index 2024 erneut keine Stadt unter den Top 10 vertreten. Wie im vergangenen Jahr erzielt Trier die beste Platzierung und landet auf Platz 19 (2023: Platz 13). Dann folgen Kaiserslautern auf Platz 44, Mainz knapp dahinter auf Platz 45 und Ludwigshafen auf Platz 50. Schlusslicht der rheinland-pfälzischen Großstädte ist Koblenz auf Platz 55.

"Es fällt vor allem kleineren Kommunen mit wenig Personal, wenig Budget und wenig Fachkräften sehr, sehr schwer, bei diesem digitalen Wandel Schritt zu halten."

Wie viele andere "kleine Großstädte" hätten die Städte in Rheinland-Pfalz nicht die Kapazität, alle Aspekte der Digitalisierung gleichzeitig voranzubringen. Stattdessen seien viele Städte in einzelnen Kategorien besonders gut, während sie in anderen Themenbereichen erst Know-How aufbauten. So schneide zum Beispiel Trier im Bereich Energie und Umwelt erneut besonders gut ab, so Pfefferle.

Trier ist die "smarteste" Stadt in Rheinland-Pfalz, hat im Gesamtranking aber Plätze verloren. IMAGO IMAGO Bildnummer: 0740309655

Bitkom fordert, kleine Städte nicht aus dem Blick zu verlieren

Neben solchen Unterschieden zwischen größeren und kleineren Großstädten, sei die digitale Kluft zwischen Städten insgesamt und dem ländlichen Raum noch größer. Pfefferle appelliert deswegen an die Landesregierungen, sich nicht auf den Erfolg einiger Großstädte auszuruhen, sondern viel mehr den ländlichen Raum in den politischen Fokus zu nehmen.