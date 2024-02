Die Stadt Ulm hat es im vergangenen Jahr zum ersten Mal in die Top 10 der "smartesten" Städte Deutschlands geschafft. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Und was haben die Bürger davon?

Seit gut fünf Jahren verfolgt die Stadt Ulm ihre "Smart City Strategie". Und das anscheinend mit Erfolg. Sie steht mittlerweile auf Platz 9 der "smartesten" Städte Deutschlands. Aber was genau hat sich in diesen fünf Jahren getan? Eine Zwischenbilanz.

Sozialer Brennpunkt Lederhof: So sollen Smart City Konzepte helfen

Der Lederhof in der Ulmer Innenstadt gilt als sozialer Brennpunkt. Dort gibt es immer wieder Vandalismus und Drogendelikte. Die Polizei führt dort mittlerweile regelmäßig Großkontrollen durch. Abhilfe schafften könnte auch eine von drei Smart City Lösungen, über die gerade nachgedacht wird.

Damit gemeint sind Lösungen für Probleme der Stadtentwicklung durch den Einsatz von Technologie. Am Lederhof könnte das zum Beispiel durch Überwachungskameras geschehen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erkennen können, ob jemand angegriffen wird oder einen Schwächeanfall erleidet. Dann wird automatisch ein Sicherheitsdienst gerufen.

Smart City: Lösungen für die Stadt der Zukunft

Smart City Lösungen können aber auch Alltagssituationen erleichtern. In Ulm einen Parkplatz zu finden ist oft nicht einfach. Um die Suche zu erleichtern, gibt es eine Website. Diese zeigt an, wie viele Parkplätze in welchem Ulmer Parkhaus momentan belegt sind. Dafür sorgen kleine Sensoren, die direkt in den Parkplätzen verbaut sind. Sie sind nur ein Beispiel dafür, wie sich die Stadt durch digitale Lösungen im Zuge ihrer Smart City Strategie aufwerten will. Den Nutzen sollen die Bürgerinnen und Bürger haben.

Die vergangenen fünf Jahre war die Experimentier- und Planungsphase, sagt Uwe Brennenstuhl von der Abteilung Digitale Agenda der Stadt Ulm. In mehreren kleineren Projekten wurde geschaut, was technisch möglich ist und welche Maßnahmen sinnvoll sein könnten.

Die Ulmer Nester waren eines des Projekte in der Experimentierphase. Sie bieten Obdachlosen während den kalten Jahreszeiten Schutz. Die verbauten Sensoren melden, wenn sie belegt sind. Sozialarbeiter können dann auf die Bedürftigen Menschen zugehen und Beratung anbieten.

Während der Experimentierphase wurden die sogenannten "Talking Trees" im Botanischen Garten in Ulm getestet. Die angebrachten Sensoren liefern Daten darüber, wie es dem Baum geht und was er braucht. Sie sollen jetzt auch an Bäumen in der Stadt angebracht werden.

Der Ulmer Lederhof ist ein sozialer Brennpunkt. Hier werden aktuell drei Ideen erprobt, die den Ort sicherer machen sollen. Die Ideen sind Überwachung mit KI, eine smarte Sitzbank und intelligente Beleuchtung. Eines der Projekte wird dann umgesetzt.

Die Smart City Agenda wird noch bis 2026 vom Bundesministerium des Innern mit rund acht Millionen Euro gefördert. Die Stadt Ulm hat selbst noch vier Millionen Euro beigesteuert. Der Großteil dieses Geldes soll laut Brennenstuhl allerdings erst in den kommenden Jahren ausgegeben werden, wenn die einzelnen Projekte ausgebaut werden.

Wer durch die Stadt läuft muss allerdings schon sehr genau hinsehen um die sogenannte "Smart City" auch zu entdecken. Und der ein oder anderen könnte sogar das Gefühl bekommen: in den vergangenen fünf Jahren ist nicht viel passiert. Laut Uwe Brennenstuhl ist aber oft genau das gewollt. Viele der Projekte wie die Parksensoren seien so angelegt, dass sie sich unbemerkt in den Alltag integrieren. Die beste Digitalisierung sei die, die man erst vermisst wenn sie nicht mehr da ist, so seine Ansicht. Um die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen soll in Zukunft trotzdem mehr über zukünftige Projekte informiert werden.

Digitale Angebote für Bürgerinnen und Bürger

Insgesamt sollen bis 2026 zwölf Smart City Projekte umgesetzt werden. Dazu gehört zum Beispiel ein neues digitales Besucherleitsystem in der Ulmer Innenstadt. Rund 20 Touchdisplays liefern dann Informationen über Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten oder Einkaufsläden in der Innenstadt.

Aber auch das Parkhausmonitoring soll erweitert werden. Parkplätze mit E-Ladesäulen, Frauenparkplätze oder Behindertenparkplätze sollen ebenfalls mit Sensoren ausgestattet werden. So hat man dann immer einen Überblick darüber, in welchem Parkhaus es für die jeweilige Anforderung noch freie Parkplätze gibt.

Durch die Sensoren soll man in Zukunft auch genau sehen können wie viele Behindertenparkplätze, Frauenparkplätze und Parkplätze für E-Autos noch frei sind. Sie sind eine Maßnahme der Smart City Strategie der Stadt Ulm.

Ulm liegt auf Platz 9 beim Smart City Index

Im deutschlandweiten Vergleich der "smarten" Städte landet Ulm auf Platz 9, also der Städte mit zusätzlichen digitalen Angeboten. Das sagt zumindest der Smart City Index, der jedes Jahr vom Branchenverband Bitkom herausgegeben wird.

Untersucht werden dabei alle deutschen Städte ab einer Einwohnerzahl von 100.000 Einwohnern. In Baden-Württemberg schneidet in dem Ranking nur Stuttgart besser ab. Die Landeshauptstadt steht auf Platz 8. In der Kategorie Energie und Umwelt liegt Ulm sogar auf Rang 5. Laut Bitkom hat sich die Stadt in fast allen Kategorien verbessert, besonders stark im Bereich der Verwaltung.

Das Bezahlen von Bußgeldern ist mittlerweile online möglich und die Online-Terminvergabe in den Ämtern wurde erweitert.

So ergibt sich die Platzierung der Städte im Smart City Index Innerhalb der fünf großen Themenschwerpunkte Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität und Gesellschaft gab es 37 Unterkategorien. In all diesen Unterkategorien konnten die Städte einen Wert zwischen 0 und 100 erreichen. Wichtig dabei ist: Wer 100 Punkte bekommen hat, war der Beste in dieser Kategorie. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch besser ginge. Ein Beispiel: Wiesbaden hat laut amtlicher Zulassungsstatistik einen Anteil von 7,8 Prozent E-Fahrzeugen an allen zugelassenen Fahrzeugen. Das ist der höchste Wert unter allen untersuchten Städten. Damit erreicht Wiesbaden in der Unterkategorie "Anteil E-Fahrzeuge" den Maximalwert 100. Die Stadt mit dem geringsten Anteil an E-Fahrzeugen bekommt entsprechend 0 Punkte. Anhand der erreichten Punktezahl in den 37 Unterkategorien wird dann das endgültige Ranking berechnet.

Smart City Förderung läuft noch bis 2026

Das Smart City Projekt der Stadt Ulm wird noch bis 2026 vom Bundesministerium des Innern gefördert. Bis zum Ablauf der Frist in gut drei Jahren müssen dann alle Smart City Projekte beendet sein. Die Verantwortlichen Projektpartner sind sich aber einig: Ulm befindet sich auf einem guten Weg zu einer "smarten" Stadt.