Nach dem versuchten Angriff auf Polizisten in Linz hat der RLP-Innenminister Michael Ebling (SPD) neue Informationen über den mutmaßlichen Täter bekanntgegeben. Das ist EIN Thema an diesem Freitag.

7:03 Uhr History: Der 13. September im Jahr ... 2022: Wegen Mordes an einem Tankstellen-Mitarbeiter in Idar-Oberstein muss ein Mann lebenslang in Haft. Er hatte den Kassierer im Streit um die Corona-Maskenpflicht im September 2021 erschossen. Hauptmotiv des Täters war nach Ansicht der Richter vor allem dessen rechtsradikale Einstellung. 1991: Die erste Episode der US-Zeichentrickserie "Die Simpsons" wird in Deutschland ausgestrahlt. Die Handlung persifliert häufig Aspekte des US-amerikanischen Alltags- und Familienlebens. 1970: Der erste New-York-City-Marathon findet statt. Er zählt zu den wichtigsten und größten Laufveranstaltungen in den USA und ist der teilnehmerreichste Marathon der Welt. 2016 gab es einen Teilnehmerrekord: mit 51.394 Finishern bei insgesamt 51.999 Startern. 1959: Die russische Raumsonde "Lunik 2", oder auch "Luna 2" genannt, landet als erster Flugkörper auf dem Mond. Für die Sowjetunion ist die geglückte "Lunik 2"-Mission ein wichtiger Erfolg während des Kalten Krieges im Wettstreit um das All.

Die Polizei in der Westpfalz hat eine größere Menge Rauschgift beschlagnahmt. Wie das dortige Polizeipräsidium mitteilte, konnten Beamte unter anderem 48 Kilogramm Amphetamin sicherstellen. Hauptverdächtiger ist ein Mann aus dem Saarland. Er soll in einer Wohnung in Kaiserslautern das Amphetamin verkaufsfertig aufbereitet haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.

6:30 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Der Bundestag schließt heute die erste Runde der Beratungen zum Bundeshaushalt 2025 ab. Mit Beginn der Sitzung soll es zunächst um die Etats des Justizministeriums sowie des Wirtschafts- und des Klimaschutzministeriums gehen. Später wird auch noch die Finanzplanung des Bundes bis 2028 ein Thema sein. In Essen werden heute etwa 5.000 Sänger zum Gospelkirchentag - dem nach eigenen Angaben größten Chorfestival Europas - erwartet. Der Auftakt ist um 17 Uhr auf dem Essener Kennedy-Platz in der Innenstadt. Schwedens Fußball-Trainerlegende Sven-Göran Eriksson wird an diesem Freitag beerdigt. Die Beisetzung des international erfolgreichen Trainers findet in Erikssons Geburtsort Torsby statt. Es werden viele internationale Gäste, darunter einige Fußball-Größen, erwartet. Der frühere Trainer der englischen Nationalmannschaft war am 26. August nach langem Krebsleiden im Alter von 76 Jahren gestorben.

Die Verkehrslage im Land Das Wochenende naht. Doch einen Arbeitstag haben wir noch vor uns.

🌧️ Das Wetter Nehmt den Regenschirm mit, solltet ihr vor die Haustür treten, denn es wird heute noch ab und zu mal einen Schauer ☔ geben, vor allem am Nachmittag. Ansonsten erwartet uns ein Mix aus Sonne ☀️ und Wolken ☁️ und das bei Temperaturen von 12 bis 16 Grad. Am Wochenende dann ein Lichtblick: Weniger Regen, dafür wieder wärmer, so Wetterexperte Stefan Laps gestern Abend in seiner Vorhersage:

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Angriff auf eine Polizeistation in Linz hat Innenminister Michael Ebling (SPD) im Gespräch mit dem SWR neue Infos zum mutmaßlichen Täter bekanntgegegen. Mehr dazu gleich. Die IG-Metall und die Arbeitgeber in der Metallindustrie beginnen im hessischen Dietzenbach mit den Tarifverhandlungen für die rund 400.000 Beschäftigten der Mittelgruppe (Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland). Die Gewerkschaft fordert u.a. sieben Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Friedenspflicht endet am 28. Oktober, danach sind Warnstreiks möglich. In der Rheingoldhalle in Mainz startet die Berufsinformationsmesse Rheinhessen. Veranstalter sind die IHK für Rheinhessen, die Handwerkskammer Rheinhessen und mainzplus Citymarketing. Zum Auftakt geben die Veranstalter gemeinsam mit Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) einen Überblick über die Entwicklung des Ausbildungsmarktes und die Besonderheiten der Messe. In Trier wird am Abend der Umweltpreis Bistum Trier 2024 verliehen. Der Preis steht in diesem Jahr unter dem Motto "Ernährung geht alle an". Er ist mit insgesamt 7.000 Euro dotiert.