9:11 Uhr In RLP wurden 2023 mehr Autos gestohlen Autodiebe haben im Jahr 2023 in Rheinland-Pfalz öfter zugeschlagen als im Jahr 2022. Insgesamt wurden 277 Pkw gestohlen, ein Anstieg von rund 13 Prozent. Der dadurch verursachte Schaden lag laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft bei 4,8 Millionen Euro. Sendung am Mi. , 11.9.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

9:03 Uhr Der 11. September im Rückblick 2001: In den USA werden beim schlimmsten Anschlag in der Geschichte des Terrorismus etwa 3.000 Menschen getötet. Islamisten steuern drei gekaperte Flugzeuge in das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington. Eine vierte Maschine stürzt in Pennsylvania ab. 1998: Der Konzern Volkswagen richtet als erstes großes deutsches Unternehmen einen Hilfsfond zur Entschädigung seiner ehemaligen Zwangsarbeiter ein. 1930: Der Jungfernflug der "Tante Ju" findet statt. Die JU-52 wird danach als technische Revolution zwischen Himmel und Erde gefeiert. Sie gilt in den 1930er- und 1940er-Jahren als eines der sichersten Verkehrsflugzeuge der Welt. Im Zweiten Weltkrieg wird die JU als Transporter und Bomber eingesetzt.

8:44 Uhr Neuer "Öko"-Kunstrasen Kunstrasen aus ökologischem Material? Klingt widersprüchlich, oder? Aber genau so einen hat sich der FV Neuburg (Kreis Germersheim) zugelegt - für 700.000 Euro. Für die Konstruktion des Fußballplatzes interessieren sich sogar Bundesligisten. Vertreter des VfL Wolfsburg und des 1. FC Köln waren schon da. Ökologisch ist hier vor allem das Granulat, gemacht aus Teilen der Maispflanze. Und damit sorgt der Fußballverein vor. Weil Kunstrasenplätze als großer Verursacher von Mikroplastik in Böden gelten, dürfen ab 2031 keine mehr mit Plastikgranulat gelegt werden. Ihr wollt wissen, wie der Neuburger Kunstrasen aussieht, wie rheinland-pfälzische Vereine generell mit der EU-Kunstrasen-Verordnung umgehen und warum Naturschützer den "Öko"-Kunstrasen für keine gute Lösung halten? Dann gibt es hier die Antworten: Rheinland-Pfalz EU-Verordnung verbietet Mikroplastik in Kunstrasen Wie Fußballvereine in RLP ihre Kunstrasenplätze ökologischer machen Seit 2023 verbietet eine EU-Verordnung Kunstrasen mit Plastikgranulat. Für Fußballvereine gilt eine Übergangsfrist. In RLP haben einige schon umgerüstet. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

8:24 Uhr Bundesweiter Warntag: Um 11 Uhr am Donnerstag wird wieder getestet Morgen ist mal wieder Bundesweiter Warntag! Ab 11 Uhr bimmeln wieder die Handys. Aber nicht nur das: Auch im Radio, im TV, über Lautsprecher und Durchsagen wird gewarnt. Die Bundesregierung möchte damit testen, ob im Ernstfall die Warnsysteme auch funktionieren würden.

Mehr dazu gibt es hier:

iOS:

1. Gehe in den Einstellungen auf „Mitteilungen“

2. Scrolle bis nach unten zu „Cell Broadcast-Warnungen“

3. Aktiviere alle Optionen (Extreme Gefahr, Gefahreninformation, Testwarnungen)



Android:

1. Gehe in den Einstellungen auf „Passwörter und Sicherheit“

2. Wähle „Notfallbenachrichtigungen“

3. Aktiviere alle Notfallbenachrichtigungen



Eine Entwarnung soll es ab 11:45 Uhr geben. Die erhaltet ihr aber nicht per SMS, das ist derzeit noch nicht möglich.

7:42 Uhr Deutschland und die Welt Bei der Haushaltswoche im Bundestag steht heute der Höhepunkt an: die Generaldebatte über den Kanzleretat. Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) wird die Debatte eröffnen, anschließend redet Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für eine halbe Stunde. Zu den Hauptthemen dürfte die Migrationspolitik zählen. US-Außenminister Antony Blinken und sein britischer Kollege David Lammy werden zu Besuch in Kiew erwartet. Geplant ist auch ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Am 23. Jahrestag der Anschläge vom 11. September in den USA besuchen US-Präsident Joe Biden und US-Vize Kamala Harris die Anschlagsorte. Am 11. September 2001 kamen bei Angriffen des islamistischen Terrornetzwerks al-Qaida in den USA knapp 3.000 Menschen ums Leben.

7:26 Uhr Mainzer bekommt Bundesverdienstkreuz für THW-Einsatz Der Mainzer Heinz Peter Claas ist für seinen jahrzehntelangen Einsatz für das Technische Hilfswerk (THW) mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden. Bundesinnenminister Nancy Faeser (SPD) überreichte die Auszeichnung in Berlin. Der 87-jährige Claas ist seit mehr als 45 Jahren im THW aktiv, unter anderem hat er das THW in Mainz mitaufgebaut. Nach der Wiedervereinigung half er beim Aufbau eines Ortsverbandes in der Mainzer Partnerstadt Erfurt. Seinen letzten Einsatz als Aktiver hatte er 2002 beim Elbe-Hochwasser in Magdeburg. Sendung am Mi. , 11.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:57 Uhr Blick nach Sachsen: Elbbrücke eingestürzt Einmal blicken wir kurz weiter über Rheinland-Pfalz hinaus: In Dresden ist heute am Morgen ein großer Teil der Carolabrücke eingestürzt. Ein Stück von etwa 100 Metern Länge ist in die Elbe gefallen. Mehr dazu lest ihr bei den Kolleginnen und Kollegen des MDR.

6:31 Uhr Ludwigshafener Oberbürgermeisterin tritt nicht mehr an Krisengeprägte und kraftzehrende vergangene Jahre. Hass und Hetze gegen sie. Überbordende Bürokratie. Und vor allem: Geldnot der Stadt und damit einhergehend: ein sehr enger Gestaltungsspielraum. Das sind eine Reihe Gründe, warum die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) in einem Jahr nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren wird. Sie wolle "Ludwigshafen nicht kaputtsparen", schreibt sie in einer öffentlichen Erklärung. Dabei richtet Steinruck auch klare Worte an Land und Bund, von denen sie sich und andere Kommunen allein gelassen fühle. Mehr zu ihren Forderungen und Beweggründen, nicht mehr zur Wahl anzutreten, lest ihr hier: Ludwigshafen "Ich kann und will die Stadt nicht kaputtsparen" Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Steinruck will keine zweite Amtszeit Die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen, Jutta Steinruck (parteilos), hat rund ein Jahr vor der Oberbürgermeisterwahl angekündigt, nicht mehr für das Amt zu kandidieren. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

Aktuelle Verkehrsmeldungen Updates zur Verkehrslage liefern die SWR Verkehrsredaktion und die ADAC Verkehrsinfo.

6:06 Uhr Wechselhaft und kühler - Das Wetter in Rheinland-Pfalz Irgendwie ist schon Herbst in Rheinland-Pfalz - jedenfalls fühlt es sich so an. Heute soll es wechselhaft werden, bei Höchstwerten von 12 bis 17 Grad, hat SWR-Wetterexperte Sven Plöger gestern vorausgesagt. Und wechselhaft soll es auch bleiben - und noch ein bisschen kühler. Video herunterladen (24,8 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Mitarbeiter einer Eifeler Pharma-Firma müssen sich heute wegen Schmuggels vor dem Trierer Landgericht verantworten. Sie sollen in der EU nicht zugelassene Krebsmedikamente geschmuggelt, in Deutschland verkauft und so Millionen Euro verdient haben. Betreiber einer Mainzer Pizzeria stehen heute wegen Verstößen gegen Hygienevorschriften vor dem Mainzer Amtsgericht. Die Lebensmittelüberwachung hatte wegen erheblicher Mängel eine Geldstrafe verhängt. Da die Betreiber die nicht zahlen wollten, kommt es jetzt zum Prozess. In Kaiserslautern erinnern heute Feuerwehrleute beim "9/11 Stair Climb" im Fritz-Walter-Stadion an ihre am 11. September 2001 beim Anschlag auf die Zwillingstürme des New Yorker World Trade Centers verstorbenen Kollegen. Die Feuerwehrleute wollen 2.071 Stufen nach oben laufen. So viele Stufen hatten auch die Zwillingstürme.