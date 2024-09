Wegen Gefahrstoff: Feuerwehr bringt Wachkomapatienten in Sicherheit

In einem Gesundheitszentrum in Neuerburg in der Eifel ist in der Nacht ein Gefahrstoff ausgetreten. Die Feuerwehr evakuiert das Gebäude. Dort werden Wachkomapatienten behandelt.

Sendung am Mi. , 11.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz