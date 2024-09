Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:31 Uhr Öko-Kunstrasen für Fußballplatz Herkömmliche Kunstrasen geben Mikroplastik in die Umwelt ab. Das soll bei dem Rasen der FV Neuburg in der Pfalz weniger sein. Hier wurde ein Öko-Kunstrasen verbaut.

8:57 Uhr Was war am 12. September... ...1857: Durch einen Hurrikan geht das US-Passagierschiff Central America unter - auf der Fahrt von Havanna nach New York. 149 Personen können von zwei Schiffen gerettet werden, 429 Menschen sterben. Es gehen mit der Ladung über 13 Tonnen Goldfracht aus Kalifornien unter, was 1987 zu einer Bergungsaktion geführt hat. ...2000: Konrad Kujau stirbt am 12. September 2000. Der gebürtige Sachse sorgte mit den gefälschten "Hitler-Tagebüchern" für eine der größten Enten der deutschen Pressegeschichte. Im Mai 1983 musste der "Stern" eine kurz zuvor begonnene Serie über angeblich aufgetauchte "Hitler-Tagebücher" zurückziehen, weil die Schriften als Fälschungen erkannt worden waren. ...2016: Als zweite deutsche Tennisspielerin nach Steffi Graf übernimmt Angelique Kerber die Führung in der Weltrangliste der Women’s Tennis Association (WTA).

8:43 Uhr Gedenken zum 11. September: 30 Mal die Tribüne hoch und runter Gestern berichtete ich euch vorab vom Treppenlauf in Kaiserslautern, um den Opfern des 11. September 2001 zu gedenken. Hier gibt es jetzt ein paar Eindrücke aus dem Fritz-Walter-Stadion. Mit dabei waren Einsatzkräfte der US-Airbase Ramstein, der Kaserne Sembach und weiteren Feuerwehren aus der Umgebung. Mit Feuerwehrhelm und Schutzkleidung sind die Feuerwehrleute die steinernen Treppen der Osttribüne auf dem Betzenberg hoch gelaufen. Insgesamt wurden 2.071 Treppenstufen bewältigt, so viele wie damals im World Trade Center. Für die Leute im Stadion bedeutete das: 30 Mal die Tribüne hoch und runter. Sendung am Do. , 12.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:41 Uhr Lkw mit Akkus brennt auf Rasthof Heute morgen brannte auf dem Rasthof Hunsrück-Ost an der A61 der Sattelauflieger eines Lkw. Der Lkw hatte 13 gebrauchte Lithium-Ionen Akkus geladen. Die Zugmaschine konnte noch rechtzeitig durch den Fahrer von dem Auflieger getrennt werden und blieb unbeschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand auf einen Akku beschränken. Trotzdem müssen alle Akkus weiterhin kontinuierlich gekühlt und Schritt für Schritt abgeladen werden. Die Bergungsarbeiten dauern an, ein Ende ist derzeit noch nicht absehbar. Die Polizei geht im Moment von einer Spontanentzündung des Akkus aus. Der Rastplatz ist teilweise gesperrt, die Tankstelle kann jedoch befahren werden. Pressestelle Autobahnpolizei Gau-Bickelheim Sendung am Do. , 12.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:49 Uhr Ramstein: Versuchte Tötung? Nachdem ein 63-Jähriger gestern Morgen bewaffnet in ein Wohnhaus in Ramstein eingebrochen hatte, soll der Mann heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung. Der 63-Jährige war in der Nacht zu gestern in die Wohnung eines Ehepaars eingedrungen – er kannte die beiden offenbar. Er verletzte beide leicht mit einem Messer. Die Opfer konnten den Täter überwältigen und die Polizei alarmieren. Sendung am Do. , 12.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:35 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Die Koalitionsfraktionen von SPD, Grünen und FDP bringen das Sicherheitspaket zur Verschärfung der Migrationspolitik in den Deutschen Bundestag ein. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die nach dem mutmaßlich islamistischen Messeranschlag mit drei Toten auf einem Stadtfest in Solingen von der Ampel-Koalition vorgestellt worden waren. Es geht um eine Änderung im Waffenrecht, erweiterte Befugnisse für die Extremismus- und Terrorismusbekämpfung sowie neue Regelungen im Aufenthaltsrecht. Papst Franziskus beginnt an diesem Donnerstag mit dem offiziellen Programm seines Besuchs in Singapur, der letzten Station seiner bislang längsten Auslandsreise. Neben Gesprächen mit Vertretern von Kirche, Politik und Gesellschaft gibt es auch einen großen Gottesdienst. Erwartet werden etwa 50.000 Menschen. Mit einer Trauerfeier im Stadion des 1. FC Köln nehmen am Nachmittag Freunde, Familie, Bekannte und Weggefährten Abschied vom ehemaligen Bundesliga-Trainer Christoph Daum. Die Gedenkfeier wird gemeinsam von seinen Ex-Vereinen 1. FC Köln, VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen veranstaltet. Daum war Ende August im Alter von 70 Jahren infolge seiner schweren Krebserkrankung gestorben. Der US-Milliardär Jared Isaacman soll heute 700 Kilometer von der Erde entfernt aus einem Raumschiff des Unternehmens SpaceX ins Weltall aussteigen und 15 bis 20 Minuten lang einen neuen Raumanzug testen. Er und eine SpaceX-Ingenieurin werden über eine 3,60 Meter lange Leine mit dem Raumschiff verbunden sein. Aus Sicherheitsgründen sollen sie sich aber immer mit einer Hand oder einem Fuß an der Kapsel oder einer Leiter festhalten.

7:04 Uhr In eigener Sache: SWR Aktuell auf YouTube Wir von SWR Aktuell starten heute unseren Kanal bei YouTube! Damit ist die Nachrichtenmarke des SWR künftig neben Instagram und Facebook auch auf dieser wichtigen Nachrichtenplattform präsent. Reportagen, Shorts und Erklärvideos SWR Aktuell startet am 12. September 2024 eigenen YouTube-Kanal SWR Aktuell geht am 12. September 2024 bei YouTube mit einem eigenen Kanal an den Start. Damit ist die Nachrichtenmarke des SWR künftig neben Instagram und Facebook auch auf der wichtigsten Nachrichtenplattform präsent. Exklusiv für den YouTube-Kanal hat SWR Aktuell das Format 360 Grad entwickelt. Die erste Folge geht gemeinsam mit dem Kanal heute an den Start. SWR Aktuell - 360 Grad geht an die Orte in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, wo die Risse unserer Gesellschaft sichtbar werden. Die Premiere ist heute um 14 Uhr, also schaltet ein! Einen Vorgeschmack und die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren, gibt es hier mit dem Trailer für SWR Aktuell - 360 Grad. Das ist SWR Aktuell 360 Grad mit Leonie Maderstein und Marvin Neumann

6:50 Uhr Haßloch: Keine Minischweine im Wohngebiet Minischweine dürfen nicht in einem allgemeinen Wohngebiet gehalten werden. Das hat das Verwaltungsgericht in Neustadt entschieden und damit eine Klage eines Ehepaares aus Haßloch abgewiesen. Die beiden halten ihre zwei Minischweine in einem Gehege in einem allgemeinen Wohngebiet in Haßloch und dort ist laut Bebauungsplan keine Tierhaltung erlaubt. Sie argumentierten, dass Minischweine Kleintiere seien und dass das Veterinäramt auch die Sauberkeit des Geheges bestätigt habe. Dennoch befand das Gericht, dass die Haltung zu Geräusch- und Geruchsbelästigungen führen kann. Sendung am Do. , 12.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:27 Uhr Bundesweiter Warntag um 11 Uhr Sirenen, Radio, Fernsehen, Apps wie KATWARN oder NINA: Heute um 11 Uhr wird beim bundesweiten Warntag wieder getestet, wie gut die Warnsysteme funktionieren. Auch eine Probewarnung über Cell Broadcast direkt aufs Handy wird es geben. Ein solcher Tag findet zum vierten Mal statt. Auch der SWR ist an das System angeschlossen und informiert grundsätzlich im Gefahrenfall über Radio, Fernsehen und Online. Im Radio hört ihr heute um 11 Uhr eine Meldung, die, ähnlich wie bei der Warnmeldung über Falschfahrer, das Programm unterbricht. Das SWR Fernsehen blendet in die laufenden Sendungen einen Text ein ("Crawl"). RLP Wie gut funktionieren Sirenen und Warn-Apps in RLP? Heute bundesweiter Aktionstag mit Probealarm Schrille Alarmtöne vom Handy und heulende Sirenen: Auch in Rheinland-Pfalz werden am Donnerstag die Katastrophen-Warnsysteme getestet.

6:14 Uhr Die Verkehrslage am Morgen Wo klemmt es auf den Straßen im Land? Wenn ihr wissen wollt, wie der Verkehr auf eurer Strecke ist, schaut gerne hier vorbei, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:10 Uhr Das Wetter für Rheinland-Pfalz Kuschelpullis und Jacken dürfen langsam wieder an die frische Luft. Die nächsten zwei Tage wird es herbstlich - in Temperaturen ausgedrückt heißt das: heute 10 bis 16 Grad. Dazu kommt ein Sonne-Wolken-Mix mit Schauern. So ähnlich soll es auch am Freitag werden. Für Samstag sagte Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend allerdings schon wieder mehr Sonne vorher. Video herunterladen (23,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Es ist mal wieder bundesweiter Warntag! Ab 11 Uhr schlagen wieder die Handys Alarm. Aber nicht nur das: Auch im Radio, im TV, über Lautsprecher und Durchsagen wird gewarnt. Die Bundesregierung möchte damit testen, ob im Ernstfall die Warnsysteme auch funktionieren würden. Jetzt geht's los: SWR Aktuell geht heute bei YouTube mit einem eigenen Kanal an den Start. Damit ist die Nachrichtenmarke des SWR künftig neben Instagram und Facebook auch auf einer weiteren wichtigen Nachrichtenplattform präsent. In Berlin wird das Sommerfest der Landesvertretung RLP gefeiert - erstmals mit dem neuen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) als Gastgeber. Rund 2.000 Gäste aus Politik, Gesellschaft, Medien und Wirtschaft werden erwartet.