9/11: Feuerwehrleute erinnern bei Treppenlauf auf dem Betzenberg an Opfer

11. September 2001: Ein trauriges Datum in der Geschichte. Bei den Terroranschlägen auf das World Trade Center verloren damals tausende Menschen ihr Leben. Auch viele Feuerwehrleute. An sie wurde jetzt in Kaiserslautern erinnert.

Es ist genau 23 Jahre her, als Terroristen Flugzeuge in das World Trade in New York Center gelenkt haben. Bei dem Terroranschlag am 11. September 2001 haben insgesamt 2.763 Menschen ihr Leben verloren. Knapp 350 von ihnen waren Feuerwehrleute, die eigentlich helfen wollten. An sie haben Kollegen nun bei einem Treppenlauf im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern erinnert.

An den Tag erinnern sich alle zurück.

Mit dabei Einsatzkräfte der US-Airbase Ramstein, der Kaserne Sembach und weiterer Feuerwehren aus der Umgebung. Auch Feuerwehrmann Michale Glas. Er erinnert sich noch genau an den Tag vor 23 Jahren. "Zu dem Zeitpunkt war ich 15. Wenn man durch die Reihen fragt - selbst Jüngere - erinnern sich alle an den Tag zurück. Der hat ja schon die Welt verändert." Als Feuerwehrmann den Einsatzkräften die Ehre zu erweisen, bedeute da schon viel, sagt Glas.

Auf einem Stuhl im Fritz-Walter-Stadion: Eine leere Uni-Form eines US-Fire-Fighters, in Gedenken an die verstorbene Feuerwehrleute vom 11. September 2001. SWR

Gedenken an 9/11 in Kaiserslautern

Mit Feuerwehrhelm und Schutzkleidung sind die Feuerwehrleute die steinernen Treppen der Osttribüne auf dem Betzenberg hoch gelaufen. Jeder, der schon mal die Treppen im Fritz-Walter-Stadion gelaufen ist, weiß, wie anstrengend das sein kann. Die schwere Einsatzmontur hat den Feuerwehrleuten den Aufstieg zusätzlich erschwert.

Aber: Sie sind den Weg in Andenken an die Kameraden gelaufen, die bei dem Anschlag 2001 in den Zwillingstürmen des World Trade Centers ums Leben gekommen sind.

Mehr als 2.000 Stufen in Erinnerung an verstorbene Feuerwehrleute

Der Treppenaufstieg in die oberen Etagen der Türme des World Trade Centers verlangte den Feuerwehrleuten am 11. September 2001 alles ab. In voller Montur schleppten sie Schläuche und Äxte die 2.071 Treppenstufen der Zwillingstürme nach oben. Genau so viele Stufen sind die Feuerwehrleute jetzt auch auf dem Betzenberg gelaufen.

Für das Fritz-Walter-Stadion heißt das: genau 30-mal die Treppen der Osttribüne hoch und wieder runter. Und das ist mit Schutzkleidung und Co. ziemlich anstrengend, erzählt Feuerwehrmann Tom Lettermann: "Wenn man den Gedanken im Hinterkopf behält, dass das die Leute vor mehr als 20 Jahren auch gemacht haben - in ähnlicher Montur, wenn nicht sogar schwerer - gleicht es das eigentlich aus."