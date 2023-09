Treppenlauf auf dem Betze zu Ehren der verstorbenen Feuerwehrleute vom World Trade Center

Bei dem Terroranschlag auf das World Trade Center in New York verloren vor 22 Jahren tausende Menschen ihr Leben. Darunter viele Feuerwehrleute. Ihnen zu Ehren erklimmen ihre Kollegen auf dem Betzenberg nun die Stadiontreppen.

2071 Stufen hatte das World Trade Center in New York City mit seinen 110 Stockwerken. Bei dem Versuch, Menschen aus den beiden brennenden Türmen zu retten, verloren 343 Feuerwehrleute ihr Leben. Der komplette Treppenaufstieg dauerte für die Einsatzkräfte damals rund zwei Stunden und verlangte ihnen alles ab. Denn die Feuerwehrfrauen- und Männer schleppten dabei Material wie Äxte und Schläuche die Treppen hinauf und trugen Atemschutzmasken. Um an ihre verstorbenen Kollegen zu erinnern und sie zu ehren, haben sich einige Amerikaner eine besondere Aktion in Kaiserslautern ausgedacht.

Nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center in New York am 9. September 2001 kämpfen sich Feuerwehrleute durch die Trümmer. (Archivbild) IMAGO IMAGO / ZUMA Wire

9/11 Treppenlauf zu Ehren der gestorbenen Feuerwehrleute

Beim sogenannten "9/11 stair climb" wollen sie im Fritz-Walter-Stadion genau so viele Treppen erklimmen, wie das World Trade Center hatte. Dazu wollen sie 30 mal einen Treppenpfad mit 68 Stufen auf der Osttribüne des Stadions nach oben laufen - und das teilweise in voller Feuerwehrmontur.

22 Jahre nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center

Über 340 Amerikaner werden nach Angaben der Pressestelle der Air Base Ramstein bei dem Treppenlauf dabei sein, darunter Feuerwehrmänner und Frauen von den Einheiten der US-Luftwaffe auf der Air Base und der Kaserne in Sembach. Außerdem werden auch Militärpolizisten und andere Soldaten dabei sein. Auch zahlreiche deutsche Feuerwehrleute werden sich beteiligen. Sie alle wollen auf den Tag genau 22 Jahre nach dem verheerenden Anschlag auf die Zwillingstürme in New York an ihre Kollegen erinnern, die damals ihr Leben verloren. Unterstützt wird der 9/11 stairclimb vom 1. FC Kaiserslautern.