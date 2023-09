Rund 12.000 Obdachlose gibt es allein in Rheinland- Pfalz - offiziell. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Viele verlieren erst ihre Arbeit, dann ihr Zuhause. Nicht selten spielt der Alkohol bald eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Doch es gibt auch andere Beispiele - wie in Koblenz, wo ein Mann, der jahrelang obdachlos war, den Weg zurück in ein fast normales Leben geschafft hat.