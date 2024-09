So soll das US-Hospital in Weilerbach einmal aussehen.

Brand in Haßloch: Zwei Verletzte durch Feuer im Haus

In Haßloch im Landkreis Bad Dürkheim hat es am späten Abend in einem Einfamilienhaus gebrannt. Bei dem Feuer in wurden zwei Senioren verletzt. Wie die Polizei mitteilte, halfen Nachbarn bei der Rettung - zunächst hätten sie den 87-jährigen Bewohner in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr habe dann noch eine 91-jährige Frau aus dem Haus gerettet. Beide seien ins Krankenhaus gebracht worden. Was den Brand im ersten Stock des Hauses ausgelöst hat, ist noch unklar.