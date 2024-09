In Wittlich gab es schnelle Hilfe für einen Uhu in Not. Bürger meldeten der Polizei, dass der Vogel hilflos in einer Ecke saß.

Vor Ort stellte sich heraus, dass sein Flügel gebrochen war und er nicht mehr fliegen konnte. Zum Glück konnte der Uhu eingefangen und einem Falkner übergeben werden, der sich jetzt um seine Genesung kümmert. Auf Instagram bedankte sich die Polizei bei dem aufmerksamen Melder. "Wir hoffen, dass der Uhu bald wieder in die Freiheit entlassen werden kann!", so die Polizei.