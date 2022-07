Energiekrise: Mainzer Wohnbau senkt Temperatur in Wohnungen

Mieterinnen und Mieter der Mainzer Wohnbau müssen sich im Herbst und Winter auf kältere Wohnungen einstellen. Um Gas zu sparen, überlegt die Wohnungsbaugesellschaft, die Heizung runterzudrehen.

Zwei Gründe nennt der Geschäftsführer der Mainzer Wohnbau, Thomas Will, als Auslöser, die Temperaturen zu drosseln: die Klimadiskussion und den Zwang, Gas zu sparen. Die "effiziente Steuerung der Heizungsanlagen" sei schon länger Thema, so Will. Das reiche nun aber nicht mehr aus. Es führe auch für die Wohnbau kein Weg mehr daran vorbei, Energie zu sparen.

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft hat bereits dafür gesorgt, dass in allen ihren Wohngebäuden nachts die Heizung maximal auf 18 Grad läuft - ursprünglich waren es einmal 20 Grad. Damit soll weitgehend vermieden werden, dass Heizungsanlagen auch in den Sommermonaten, wenn es nachts kühler ist, anspringen.

Temperaturen könnten noch weiter gesenkt werden

Sollte sich in den nächsten Wochen abzeichnen, dass mehr getan werden müsse, würde die Nachtabsenkung auf 16 Grad reduziert, so Wohnbaugeschäftsführer Will. Dann werde auch entschieden, ob die Tagestemperaturen der Heizungen abgesenkt werden. Bislang bot die Mainzer Wohnbau in ihren Wohnungen 22 Grad Tagestemperatur an. Möglicherweise, so Will, werde sie im Herbst auf 20 Grad heruntergedreht.

Wieso Sie Geld für Gas zurücklegen sollten und was Sie sonst noch tun können

Bis zu 40 Prozent höhere Abschläge für Mieter

Wegen des Ukraine-Krieges sind die Gaspreise in den vergangenen Monaten enorm gestiegen. Das führt auch bei der Wohnbau Mainz zu weit höheren Heizkosten.

Damit die Mieterinnen und Mieter in den kommenden Jahren nicht hohe Nachzahlungen leisten müssen, will die Gesellschaft höhere Abschläge verlangen. Für Neukunden gilt das bereits, die anderen sollen im Herbst aufgefordert werden, ab 2023 höhere Abschläge zu zahlen. Von 40 Prozent mehr ist die Rede.