Was tun in Rheinland-Pfalz, wenn das Gas im Winter nicht reicht?

Wärmestuben oder Zuschüsse und Preisdeckelungen? In Rheinland-Pfalz beschäftigen sich die Kommunen immer mehr damit, wie sie einem Gasmangel im Winter begegnen könnten.

Aktuell wird vor allem über Möglichkeiten gesprochen, wie Gas eingespart werden kann: Das fängt bei den einzelnen Gemeinden an und hört bei jeder Privatperson auf. Sowohl Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) als auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) haben zuletzt dazu aufgerufen, sich solidarisch zu zeigen und Energie zu sparen, wo es geht.

Was aber, wenn Sparen nicht mehr reicht?

Erste Gemeinden in Rheinland-Pfalz haben nun angekündigt, dass sie über die Einrichtung von sogenannten Wärmestuben nachdenken. Diese sollen eine Möglichkeit sein, Menschen mit geringen Einkommen bei einem drohenden Gasmangel zu helfen. Nach Angaben der Deutsche Presse-Agentur diskutieren Ludwigshafen, Landau und Neustadt an der Weinstraße über solche Einrichtungen.

"Ich denke nicht, dass es so weit kommen wird."

SWR-Wirtschaftsredakteurin Sabrina Fritz bezeichnet die Wärmestuben und ähnliche Einrichtungen als "Horrorszenarien". Sie könne sich nicht vorstellen, dass es so weit komme, dass jemand der seine Abschlagszahlung oder Gasrechnung nicht zahlen könne, in eine Turnhalle ziehen müsse. Es gebe daneben auch Überlegungen einer Stundung oder dass der Staat einspringe, ähnlich wie während der Corona-Pandemie.

Kritik: Wärmestuben keine ernstzunehmende Maßnahme

Der Zusammenschluss von fünf gemeinnützigen Verbänden, darunter Diakonie und Arbeiterwohlfahrt, kritisiert die Überlegungen der rheinland-pfälzischen Gemeinden. Die Liga der freien Wohlfahrtspflege sagte der Deutschen Presse-Agentur, Wärmestuben seien zwar gut gemeint, gleichzeitig seien sie aber keine ernstzunehmende Antwort auf die Energiekrise, sondern vielmehr ein Herumdoktern an Symptomen.

Zuschüsse und Preisdeckelungen müssten her

Albrecht Bähr vom Vorstand der Liga blickt skeptisch auf die nächsten Monate: "Wir gehen einem schwierigen Herbst und einem bitteren Winter für Menschen in prekären Verhältnissen entgegen". Anstatt sie in Wärmestuben zu schicken, müssten sie in die Lage versetzt werden, ihre eigenen vier Wände zu heizen. "Zuschüsse und Preisdeckelungen darf es aber nicht für alle geben wie den Tankrabatt, das können wir uns nicht leisten." Sabrina Fritz meint dazu, dass bei der Bundesnetz-Agentur die Verteilung von Gas genau geplant würde, weil es letztlich auch nichts bringe in seiner warmen Wohnung zu sitzen, wenn man seinen Job verloren habe, weil die Firma nicht mehr arbeiten könne.

Zuspruch vom Gemeinde- und Städtebund

Die Sprecherin des Gemeinde- und Städtebunds, Agneta Psczolla, sagte zur Initiative "Wärmestuben": "Man muss sich gedanklich mit solchen Szenarien auseinandersetzen." Daher begrüße der Gemeinde- und Städtebund die Überlegungen aus Ludwigshafen, Landau und Neustadt an der Weinstraße.

Mit diesen Maßnahmen soll ein möglicher Gasnotstand in RLP abgemildert werden

Damit es gar nicht erst zu einer Gasknappheit kommt, sind bereits mehrere Städte und Landkreise in Rheinland-Pfalz dabei Spar-Konzepte zu erstellen, das hat eine SWR-Umfrage ergeben.

Der Landkreis Germersheim überlegt, in Verwaltungsgebäuden die Temperatur zu reduzieren. Auch der Kreis Alzey-Worms erwägt, Raumtemperaturen abzusenken. Außerdem könnte die Wassertemperatur in Schwimmbädern verringert werden: zwei Grad kälteres Wasser bedeute 15 Prozent Gas-Einsparung. Auch der Westerwaldkreis denkt darüber nach, die Raumtemperaturen in Verwaltungsgebäuden und Schulen abzusenken. Ähnliche Überlegungen gibt es im Rhein-Hunsrück-Kreis. Die Stadt Ludwigshafen hatte ihre Pläne bereits vorgestellt: unter anderem werden öffentliche Gebäude nachts nicht mehr beleuchtet. Im Freibad am Willersinnweiher ist die Beckentemperatur gesenkt worden. Ein Krisenstab soll weitere Einsparpotentiale prüfen.