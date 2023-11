Endlich riecht es in vielen Innenstädten wieder nach gebrannten Mandeln und Winzerglühwein. Auch bei uns öffnen die ersten Weihnachtsmärkte. Eine kleine Übersicht:

Worms:

In Worms gibt es am 20. November ein sogenanntes Soft-Opening. Das bedeutet, dass einige Buden und Stände schon mal öffnen - offizieller Startschuss ist dann eine Woche später am 27. November. Der letzte Tag ist der 23. Dezember. Traditioneller Höhepunkt der Wormser Weihnacht ist das gemeinsame Singen beim Turmblasen am 3. Advent. Die Wormser Weihnacht öffnet um 11 Uhr.

Rüdesheim am Rhein:

In Rüdesheim am Rhein in Hessen gibt es nicht nur die bekannte Drosselgasse, sondern auch den Weihnachtsmarkt der Nationen. Zwölf Länder aus vier Kontinenten bieten ab dem 20. November verschiedene Waren und Spezialitäten an. Der Weihnachtsmarkt in Rüdesheim öffnet um 11 Uhr. Der letzte Tag ist der 23. Dezember. Nach Angaben der Veranstalter gibt es einen kostenlosen Shuttle-Service, der in der Stadt unterwegs ist. Außerdem werden während der Weihnachtsmarkt-Zeit täglich sechs zusätzliche Fährfahrten zwischen Bingen und Rüdesheim angeboten.

Der romantische Weihnachtsmarkt in Bad Münster am Stein findet alljährlich vor einer stimmungsvollen Kulisse statt. Um den Weihnachtsmarkt zu finanzieren, müssen Erwachsene Eintritt bezahlen. Rheinland-Pfalz Tourimus GmbH / Dominik Ketz

Bad Kreuznach:

Der Weihnachtsmarkt in Bad Kreuznach beginnt am 24. November. Die Stände rund um die Nikolauskirche öffnen unter der Woche um 15 Uhr und am Wochenende um 13 Uhr. Wer keine Lust auf Bratwurst hat, der bekommt an einem der Stände Austern. Im Weihnachtszelt in der Poststraße finden Aktionen für Kinder statt. Ein Puppentheater führt dort zum Beispiel "Frau Holle" oder der "Der gestiefelte Kater" auf.

Der romantische Weihnachtsmarkt im Kurpark von Bad Münster am Stein-Ebernburg beginnt am 25. November. Zur Finanzierung des Weihnachtsmarktes müssen Erwachsene 3 Euro Eintritt bezahlen, Kinder bis einschließlich 14 Jahren kommen kostenlos rein.

Alzey:

Das kleine Weihnachtsdorf rund um den Roßmarkt beginnt am 27. November. Der Markt ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Am Wochenende gibt es Live-Musik. Der Weihnachtsmarkt endet am 30. Dezember. Über die Weihnachtsfeiertage bleiben die Buden geschlossen.

Wiesbaden:

Der Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden auf dem Schlossplatz und vor der Marktkirche beginnt am 28. November. Der Weihnachtsmarkt öffnet von Montag bis Samstag um 10 Uhr, am Sonntag geht es um 12 Uhr los. Auf dem Luisenplatz findet auch in diesem Jahr der Kindersternschnuppenmarkt statt. Dort gibt es nach Angaben der Stadt unter anderem eine eindrucksvolle Lichtinszenierung, ein Wichtelwald, ein Karussell und eine Backstube. Neu ist in diesem Jahr "Wiesbaden on Ice". Die Sporthilfe Wiesbaden betreibt vor dem Kurhaus nach eigenen Angaben die größte mobile Eisfläche Deutschlands.

Für die festliche und stimmungsvolle Beleuchtung des Sternschnuppenmarktes in Wiesbaden sorgen 21 beleuchtete Lilien und vier beleuchtete Tore an den Eingängen zum Markt. dpa Bildfunk Andreas Arnold

Mainz:

In Mainz findet der historische Weihnachtsmarkt auf den Domplätzen vom 30. November bis zum zum 25. Dezember statt. Dort gibt es in diesem Jahr erstmals einen Glühwein-Walk. Für 23 Euro gibt es an sieben Buden einen Glühwein und an zwei Buden etwas zu Essen. Die Winterzeiten-Märkte stehen wieder auf dem Schillerplatz, im Hopfengarten, auf dem Bahnhofsvorplatz und im Schloss-Innenhof. Auf der neuen Webseite "Weihnachtsstadt Mainz" gibt es eine Übersicht über diesjährige Veranstaltungen und Angebote in der Adventszeit.

Guntersblum:

Vor der Kulisse der historischen Gebäude des Leininger Schlosses findet am 1. und 2. Dezember der Guntersblumer Weihnachtsmarkt statt. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Freitag von 18 Uhr bis 22 Uhr und am Samstag von 15 Uhr bis 21:30 Uhr. An den Kunsthandwerkständen gibt es unter anderem Wolle, Schmuck oder Lederwaren.

Ingelheim:

Am ersten Adventswochenende startet der Weihnachtsmarkt in Ingelheim. Der Budenzauber an der Burgkirche findet jeweils an den Wochenenden statt. Der letzte Tag ist der 17. Dezember. Dann singt Ingelheim ab 20:15 Uhr gemeinsam Weihnachtslieder.