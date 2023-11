Mainzer Weihnachtsstadt soll Besuchern Überblick geben

Bei all den Angeboten, die es in der Weihnachtszeit gibt, kann man schnell mal den Überblick verlieren. Damit das in diesem Jahr nicht mehr passiert, werden in Mainz jetzt alle Veranstaltungen unter dem Namen "Weihnachtsstadt Mainz" gebündelt zusammengefasst.

Tausende Gäste kommen jedes Jahr nach Mainz, um den Weihnachtsmarkt am Dom und die zahlreichen Veranstaltungen zu besuchen. Damit die Besucher und Besucherinnen schneller einen Überblick über die Vielzahl an Angeboten bekommen, hat die Stadt zusammen mit mainzplus Citymarketing jetzt die "Weihnachtsstadt Mainz" entwickelt. Die neue Dachmarke "Weihnachtsstadt Mainz" hat ein eigenes Logo und auch eine eigene Webseite. Auf dieser gibt es Informationen zu den verschiedenen Veranstaltungen. So finden sich dort nicht nur die klassischen Weihnachts- und WinterZeit-Märkte, sondern beispielsweise auch Konzerte oder Vorführungen, die von den Kulturhäusern, Institutionen und ehrenamtlichen Vereinen in der Weihnachtszeit angeboten werden. Zusätzlich zum Veranstaltungskalender gibt es auf der Website auch eine Stadtkarte, in der alle relevanten Orte eingezeichnet sind. Außerdem können sich Interessierte dort die Standpläne des Mainzer Weihnachtsmarktes sowie der vier Mainzer WinterZeit-Märkte anschauen. "Das weihnachtlich-winterliche Angebot unserer Stadt gehört zu Mainz wie die Fastnacht oder die Johannisnacht. Um bei der Fülle [...] den Überblick zu behalten, soll die neue Dachmarke "Weihnachtsstadt Mainz" Abhilfe schaffen." Als kleines Highlight haben mainzplus Citymarketing und die Stadt zudem eine Art Adventskalender gestaltet. Dort wird digital jeden Tag ein Türchen geöffnet, hinter dem sich eine besondere Aktion oder Veranstaltung befindet, die dann vorgestellt wird. Auch der im vergangenen Jahr eingeführte sogenannte "GlühWeinWalk" wird wieder angeboten. Für 23 Euro erhalten die Besucherinnen und Besucher ein Ticket. Nach Angaben von mainzplus Citymarketing können sie damit in der gesamten Adventszeit und teilweise auch zwischen den Jahren an den teilnehmenden Ständen mehrere Glühweine trinken. Auch was zum Essen ist in dem Ticket enthalten. Weihnachtsstadt soll mehr Besucher anlocken Ziel der "Weihnachtsstadt Mainz" ist laut mainzplus Citymarketing, den Service für die Besucherinnen und Besucher zu verbessern. Außerdem hoffen die Veranstalter durch den besseren Überblick noch mehr Gäste in die Landeshauptstadt zu locken.