Vom 23. bis zum 26. Juni feiert Mainz die Johannisnacht. Auf Straßen, Plätzen und am Rhein gibt es viel Programm. Auch der SWR ist mit dabei. Das erwartet die Besucherinnen und Besucher.

Rummel und Rheinvergnügen

Kunst und Kreatives

Geschichte und Bräuche

SWR 1 und SWR 4 auf der Johannisnacht

Drei-Brücken-Lauf und Segelregatta

Feuerwerk

Kunst und Konzerte, Kreatives und Kulinarisches: Die Mainzer Johannisnacht hat seit mehr als 50 Jahren Tradition. Auch in diesem Jahr kann sie in der Innenstadt und am Rheinufer stattfinden. Die Arbeiten nördlich der Theodor-Heuss-Brücke werden nach Angaben der Stadt rechtzeitig fertig werden. Wegen der Sanierung der Uferpromenade musste der Mainzer Rhein-Frühling verschoben werden. Die Johannisnacht kann aber nun vom 23. bis 26. Juni wie gewohnt gefeiert werden. Dazu werden bei gutem Wetter bis zu einer halben Million Menschen erwartet.

"An den Festtagen geht es lebhaft und bunt zu. Für alle Generationen stehen abwechslungsreiche Angebote auf dem Programm."

Die Veranstalter freuen sich sehr auf das große Volksfest, betonten bei der Programmvorstellung am Dienstag aber, dass die Johannisnacht deutlich teurer geworden ist seit der Corona-Pandemie. In diesem Jahr kostet sie etwa 600.000 Euro - vor der Pandemie sei es um etwa 200.000 Euro günstiger gewesen. Das liege vor allem an der Technik, die teurer geworden sei und an den gestiegenen Gas- und Wasserpreisen. Trotzdem habe man wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt.

Die Mainzer Johannisnacht ist eines der größten Volksfeste in Rheinland-Pfalz. Landeshauptstadt Mainz

Rummel und Rheinvergnügen

Am gesamten Uferbereich vor dem Kurfürstlichen Schloss gibt es Kinderkarussells, schnelle und hohe Fahrgeschäfte sowie Essen- und Getränkestände. Das Riesenrad, die bunten Lichter der Stände und das rot illuminierte Schlosstor weisen den Weg.

Der Volksfestbereich mit Fahrgeschäften, Markt- und Speiseständen erstreckt sich vom Kaisertor bis zur Theodor-Heuss-Brücke sowie vom Fischtorplatz über den Liebfrauenplatz, die Ludwigstraße bis hin zum Schillerplatz.

Die ganze Innenstadt ist fest in der Hand der Mainzer Johannisnacht. Landeshauptstadt Mainz

Kunst und Kreatives

Für wen der große Rummel nichts ist, der kann auf dem Künstlermarkt am Rheinufer flanieren und stöbern. Hier werden viele originelle, oft handgefertigte Dinge angeboten, vor allem Schmuck, Kleidung und Dekoratives. Wegen der Bauarbeiten am Rathaus fällt der Künstlermarkt in diesem Jahr nach Angaben der Stadt Mainz aber etwas kleiner aus

Vor dem Römischen Kaiser erwartet die Gäste ein kreatives Mitmach-Angebot von Gutenberg-Museum und -Stiftung. Hier können eigene Kunstwerke geschaffen werden.

Für Überraschungen sollen außerdem verschiedene Straßenkünstlerinnen und -künstler sorgen. Nach Angaben der Veranstalter werden mal Dudelsack-Melodien erklingen, mal wird mit Stelzen oder riesigen Seifenblasen ein Spektakel geboten. Außerdem ist die "Compagnie les Contes d’Asphaldt" mit ihrem mobilen Marionettentheater in der Stadt unterwegs. Auch andere Musikerinnen und Musiker mischen sich unters Volk. Jörn Kölling kommt mit seinem Theater-Fahrrad vorbei und erzählt über das Leben Gutenbergs.

Geschichte und Bräuche

Zu den beliebten Traditionen der Mainzer Johannisnacht zählt das "Gautschen", die Buchdruckertaufe. Mit dem alten Zunftbrauch werden symbolisch die Sünden der Lehrjahre und der Bleistaub abgewaschen – und zwar in einem großen, mit Wasser gefüllten Holzfass. Heutzutage werden vor allem Mediengestalterinnen und Mediengestalter getauft.

Ein weiteres historisches Element ist das Preisquadräteln, ein mittelalterliches Würfelspiel der Druckerzunft. Es findet traditionell am Samstagnachmittag vor dem Gautschen auf der Gutenbergbühne statt.

Darum wird in Mainz Johannisnacht gefeiert Mit der Mainzer Johannisnacht wird seit mehr als 50 Jahren der größte Sohn der Stadt gefeiert: Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, der Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. 1968 war der 500. Todestag von Johannes Gutenberg. In diesem Jahr rief der damalige Mainzer Sozialdezernent Karl Delorme, selbst gelernter Buchdrucker, die Johannisnacht als großes Volksfest ins Leben. (Quelle: Stadt Mainz)

SWR 1 und SWR 4 auf der Mainzer Johannisnacht

Typische Programmpunkte sind darüber hinaus Theater, Kabarett, Gaukler und natürlich Musik auf den Bühnen in der Innenstadt. Umsonst und draußen“ laden Live-Konzerte, Kabarett, Kinderprogramme und vieles mehr ein. Natürlich ist auch der SWR dabei.

So präsentiert SWR 1 am Freitag und Samstag das Programm auf der Gutenberg-Bühne am Liebfrauenplatz. Am Freitag gibt es viel Live-Musik von Paule Panthers Groove Club und Brass Machine. Am Samstag findet hier dann das traditionelle Preisquadräteln und das Buchdrucker-Gautschen statt. Zudem stehen "Die Dicken Kinder" auf der Bühne. Durch das Bühnenprogramm führt SWR1 Moderator Hanns Lohmann.

Am Sonntag und Montag übernimmt dann SWR 4 die Bühne am Liebfrauenplatz und feiert den Schlager. Mit dabei: Ross Antony, Cora, Marina Marx, Karsten Walter, Andreas Zaron und Die Schlagerboys. Am Montag lockt dann Guildo Horn.

Drei-Brücken-Lauf und Segelregatta

Auch sportbegeisterte Besucherinnen und Besucher kommen bei der Mainzer Johannisnacht auf ihre Kosten: beim traditionellen Drei-Brücken-Lauf mit Blick auf das Festufer. Der Lauf startet am Sonntagvormittag an der Rheingoldhalle und führt dann über die Theodor-Heuss-Brücke, die Maaraue und Kostheimer Brücke zurück über die Eisenbahnbrücke bis zum Fischtor. Wer mitlaufen möchte, muss sich bis zum 21. Juni 2023 anmelden. Nachmeldungen werden bis zum Tag der Veranstaltung bis spätestens 08:45 Uhr am Start entgegengenommen, sofern das Teilnahmelimit bis dahin noch nicht erreicht ist.

Parallel zur Johannisnacht findet auch eine Segelregatta am Samstagnachmittag statt. Ankunft der Boote ist vermutlich gegen 16:30 Uhr.

Die Mainzer Johannisnacht endet traditionell mit einem großen Feuerwerk. Landeshauptstadt Mainz

Mainzer Johannisnacht endet mit Feuerwerk

Die viertägigen Feiern enden dann am Montagabend gegen 22.30 Uhr mit einem großen Feuerwerk über dem Rhein - auf der Höhe des Kurfürstlichen Schlosses. Vom Ufer oder von der Theodor-Heuss-Brücke kann das Spektakel besonders gut bestaunt werden.

Programm der Johannisnacht zum Nachlesen

Das gedruckte Programm der Mainzer Johannisnacht ist im "mainz STORE" am Markt erhältlich, in den Stadthäusern Große Bleiche und Kaiserstraße und in den den Ortsverwaltungen. Alle Programmpunkte sind auch online zu finden.