Mit Ross Antony, Marina Marx, Karsten Walter, Die Schlagerboys, Andreas Zaron und Cora präsentiert SWR4 am Sonntag, 25. Juni auf der SWR Gutenbergbühne Schlager-Künstler*innen, die die Herzen der Johannisnachtbesucher*innen höher schlagen lassen.

Abends bringt die Band Rebel Tell das Publikum in Stimmung. Moderiert wird der Abend von SWR4 Moderator Michael Münkner.

Datum: Sonntag, 25. Juni 2023 Beginn: 16:00 Uhr

16:00 Uhr: Marina Marx, Karsten Walter, Die Schlagerboys, Andreas Zaron, Ross Antony, Cora



20:00 Uhr: Rebel Tell Ort: SWR Gutenbergbühne

Lageplan Marina Marx Raue Stimme, weicher Kern. Für Marina Marx ist der Mix aus Rock und Schlager kein Widerspruch. Ihre erste Single „One Night Stand“ war eine der meistgespielten Radiohits des Jahres 2019. Nach ihrem Überraschungsduett mit Karsten Walter („Fahr zur Hölle“) startet die junge Sängerin nun wieder solo durch. Marina Marx steht in Mainz auf der SWR4 Bühne. © Studio Ignatov Studio Ignatov Karsten Walter Von 2014 bis Ende 2020 war Karsten Walter Mitglied der Erfolgsgruppe Feuerherz. Nach der Trennung der Band startet der gebürtige Bonner als Solist durch. Im vergangenen Jahr erschien sein erstes Album: „Komm näher“. Karsten Walter wird in Mainz Titel aus seinem aktuellen Album vorstellen. ©AME Media GmbH ©AME Media GmbH Die Schlagerboys Die jungen Musiker Dominic und Mitch bilden das neue deutsch-niederländische Duo „Die Schlagerboys“. Gemeinsam wollen sie die deutsche Musikszene aufmischen. Als erste Single präsentierten die beiden Freunde den Klassiker „Mein Stern“ von Sänger Ayman in einer modernen Pop-Schlager-Version. Die Schlagerboys Dominic und Mitch freuen sich auf Mainz. ©AME Media GmbH ©AME Media GmbH Andreas Zaron Er ist ein wahres Allround-Talent: Andreas Zaron. Egal ob im Musicaltheater, auf der Schlagerbühne oder als Texter, sein Name steht für Unterhaltung pur. 1997 fand er als Teil des Duos „Cliff und Rexonah“ das „Ganz große Glück im Zug nach Osnabrück“. Seitdem feiert er als Solist große Erfolge: „Wie ein Komet“, „Liebe XXL“ oder „Herzschmerznummer“ gehören zu seinem umfangreichen Repertoire. Andreas Zaron wird sein umfangreiches Repertoire präsentieren. ©Maurice Bender ©Maurice Bender Ross Antony Er hat sich ohne Zweifel zu unserem Lieblings-Engländer gemausert: Ross Antony. Seit mehr als 20 Jahren begeistert er seine zahlreichen Fans mit seiner Musik, seinem Charme – und seine bunten Outfits. „100% Ross“, so heißt sein aktuelles Album. „100% Ross“ bekommen wir in Mainz von Ross Antony geboten. ©André Weimar André Weimar Cora Die beiden Künstlerinnen sind Kult: Cora und Swetlana von dem Bottlenberg, kurz: Cora. Alle lieben ihr „Amsterdam“, ein Lied, das vor fast 40 Jahren die Hitparaden eroberte und längst zur Hymne wurde. Egal ob „Liebe pur“, „Hunderttausend Rosen“ oder ihr aktueller Hit „Nie, nie“: Cora und Swetlana werden dem Publikum einheizen. ©Cora ©Cora Rebel Tell Schlager und Rock’n’Roll vereint auf einer Bühne? Gibt’s nicht? Gibt’s doch! Die vier Musiker von Rebel Tell machen es möglich. Lieder von Andrea Berg oder Udo Jürgens bekommen einen komplett neuen Anstrich. Erfrischend verrückt, mitreißend und voller Schwung. Rebel Tell schlagerrockt die Bühne. ©Nautilus Production ©Nautilus Production