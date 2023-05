per Mail teilen

Am Montag, 27. Juni geht die Schlagerparty weiter mit Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe und Mountain Crew. Moderiert wird der Abend von SWR4 Moderator Michael Münkner.

Datum: Montag, 26. Juni 2023 Beginn: 19:30 Uhr



19:30 Uhr: Mountain Crew

20:45 Uhr: Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe Ort: SWR Gutenbergbühne

Lageplan

Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe

Ein Mann wie ein Vulkan! Seit seinem legendären Auftritt beim Eurovision Song Contest 1998 in Birmingham kennt ganz Europa seine Energie und seinen Spaß an der Musik, immer mit einem Augenzwinkern, immer mit Esprit und guter Laune.

Auch heute, 25 Jahre später, weiß der Meister, wie es geht. Ob mit oder ohne Nussecken: Guildo liebt sein Publikum – und das Publikum liebt ihn. Um 20:45 Uhr gibt Guildo für Mainz alles auf der SWR Gutenbergbühne.

Guildo Horn und seine Gitarre. ©Dsa Musikproduktion GmH/Michael Claushallmann ©Dsa Musikproduktion GmH/Michael Claushallmann

Die Mountain Crew aus Oberösterreich, das ist die Boyband aus den Alpen!

Fünf Jungs aus den Bergen, die für Stimmung und Party sorgen, egal ob auf den Gipfeln in 3000 Meter Höhe oder auf dem flachen Land. Sie rocken die bekannten TV-Shows genau so wie die großen Volksfeste. Ein herzliches „Servus“ zu einer der angesagtesten Alpin-Bands im deutschsprachigen Raum, der Mountain Crew! Ab 19.30 Uhr steht die Boyband in Mainz auf der Bühne.