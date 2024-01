In Mainz hat der Prozess gegen den Klimaaktivisten Raúl Semmler begonnen. Er hatte im Januar 2023 mit anderen Mitgliedern der "Letzten Generation" die Alicenbrücke in Mainz blockiert.

Im Prozess vor dem Amtsgericht entschuldigte sich der 39-jährige Klimaaktivist bei allen Beteiligten, die durch seine Protestaktion behindert wurden. Ausgesagt hatte unter anderen ein Zeuge, der einen Arzttermin an der Universitätsmedizin verpasst hatte. Eine weitere Zeugin versäumte die Vorlesung an der Uni. Der Prozess wurde um kurz vor 12 Uhr unterbrochen. Er wird am 1. Februar fortgesetzt.

Raúl Semmler muss sich wegen Nötigung verantworten. Zusammen mit sechs anderen Aktivisten hatte er sich am 9. Januar 2023 auf die Alicenbrücke, einer großen Straße in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs, gesetzt und diese so blockiert. Die Aktivisten hatten damals Banner unter anderem mit der Aufschrift "Lützerath lebt" hochgehalten. Damit hatten sie gegen den Braunkohleabbau in dem nordrhein-westfälischen Ort Lützerath demonstriert.

"Letzte Generation"-Aktivist wegen Nötigung vor Mainzer Gericht

Weil die Autofahrer durch diese Aktion zum Anhalten gezwungen worden seien, sei auch Semmler wegen Nötigung angeklagt, so ein Gerichtssprecher. Es habe - während einige Aktivisten auch festgeklebt gewesen seien - lange Staus gegeben.

Klimaaktivist legt Einspruch gegen Strafbefehl ein

Ursprünglich sollte Raúl Semmler wegen des Protests eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro zahlen. Gegen diesen Strafbefehl hat er aber nach Angaben des Gerichts Einspruch eingelegt. Deshalb kommt es zur Verhandlung.

Mahnwache vor Landgericht Mainz

Einige Klimaaktivisten haben sich während des Prozesses zu einer Mahnwache vor dem Mainzer Amtsgericht versammelt.

Einige Klimaaktivisten halten eine Mahnwache vor dem Landgericht Mainz während des Prozesses gegen Raúl Semmler ab.

Auf ihrem Instagram-Account hatte die Ortsgruppe Mainz-Wiesbaden der Gruppe "Letzte Generation" zu der Mahnwache vor dem Gerichtsgebäude in Mainz aufgerufen. In dem Posting heißt es, dass Raúl Semmler vor Gericht "für die Rechtmäßigkeit seines Protestes für das Allgemeinwohl" kämpfe.

Posting Letzte Generation

Mehrfach Aktionen der Letzten Generation in Mainz

Die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" hatten sich im vergangenen Jahr mehrmals an verschiedenen Orten in Mainz auf der Straße festgeklebt. Zum Beispiel auf der Abfahrt von der Theodor-Heuss-Brücke oder auf der Saarstraße.