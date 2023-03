per Mail teilen

Am Donnerstagnachmittag haben Klimaaktivistinnen und -aktivisten ein Verkehrschaos in Mainz verursacht. Diesmal blockierten sie die Abfahrt von der Theodor-Heuss-Brücke.

Mitten im einsetzenden Berufsverkehr klebten sich vier Aktivistinnen und Aktivisten auf die Straße. Durch die Aktion staute sich der Verkehr über die Brücke kilometerweit bis nach Wiesbaden und die rechtsrheinischen Gebiete rund um Mainz. Auf den Plakaten der Beteiligten stand unter anderem: "Die Klimakrise lässt sich nicht wegsperren" oder "Was, wenn die Regierung das nicht im Griff hat?"

Erst nach gut zwei Stunden befreite sie die Polizei mit Lösungsmitteln von der Straße. Die viel befahrene Theodor-Heuss-Brücke und die Peter-Altmeier-Allee in Mainz konnten anschließend wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

Platzverweise für alle Beteiligten

Die Polizei wertete dies nach eigener Mitteilung als nicht genehmigte Versammlung innerhalb der Bannmeile. Sie erteilte der Jugendlichen (17 Jahre) sowie den Frauen im Alter von 24 und 25 Jahren und den 36 und 55 Jahre alten Männern Platzverweise.

Die Aktion war die fünfte dieser Art in Mainz. In den vergangenen Monaten hatte es vor allem auf einer Hauptstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs solche Aktionen gegeben.