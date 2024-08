Tankschiff auf dem Rhein bei Mainz havariert

per Mail teilen

Auf dem Rhein bei Mainz ist am Samstagabend ein niederländisches Tankschiff Leck geschlagen. Es ist mit Salpetersäure beladen.

In das niederländische Tankschiff war durch ein Leck Wasser eingedrungen. Gegen 18:30 Uhr am Samstagabend alarmierte der Kapitän Feuerwehr und Wasserschutzpolizei. Das Wasser konnte abgepumpt werden. Verletzt wurde nach Angaben der Wasserschutzpolizei Mainz niemand. Es sei auch nichts von der Salpetersäure in den Rhein gelaufen, teilte eine Polizei-Sprecherin mit.

Schiff hatte Schlagseite

Nach Angaben der Mainzer Feuerwehr hatte der Kapitän bemerkt, dass Wasser zwischen der Außenhülle des Schiffs und den Tanks eingedrungen war. Bei ihrem Eintreffen habe das Tankschiff bereits eine leichte Schlagseite gehabt.

Die Feuerwehr konnte demnach mit mehreren Tauchpumpen das eingedrungene Wasser abpumpen. Damit habe sich das Schiff glücklicherweise schnell stabilisiert, sagte ein Sprecher.

Keine Salpetersäure in den Rhein gelaufen

Das Tankschiff hatte 1.650 Tonnen Salpetersäure geladen. Ein Teil der Ladung wurde auf ein anderes Tankschiff der Reederei umgepumpt. Die Ursache des Lecks ist bislang unbekannt.

Das Tankschiff kann erst heute vollständig entladen werden. Dazu ist ein weiteres Schiff der Reederei nach Mainz gekommen. Dieses wird laut Wasserschutzpolizei die restliche Salpetersäure aufnehmen.

Taucher sollen Leck im Schiff finden

Die Säure ist laut Polizei inzwischen vollständig auf ein anderes Schiff umgepumpt worden. Sobald die Tanks gereinigt seien, werde das beschädigte Schiff in den Hafen nach Mainz-Gustavsburg fahren, so der Polizeisprecher. Dort sollen Taucher das Schiff untersuchen, um das Leck zu finden und es auch abzudichten.

Behinderungen auf dem Rhein gibt es für die anderen Schiffe nicht.