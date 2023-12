Festgefahrener Tanker im Rhein: Diesel wird erst Donnerstag abgepumpt

Nachdem sich ein Tanker auf dem Rhein bei Bacharach (Kreis Mainz-Bingen) festgefahren hat, bleibt der Rhein zwischen Bingen und Kaub weiterhin gesperrt. Erst am Donnerstag kann das Schiff entladen werden.

Ein Schlepper hat schon drei Versuche unternommen, den Tanker wieder frei zu bekommen, so ein Sprecher des Wasser- und Schifffahrtsamts. Bisher hat das nicht geklappt.

Leichterschiff kommt erst morgen

Nun wurde versucht, ein sogenanntes Leichterschiff zu finden. Auf dieses Schiff soll dann ein Teil der Ladung – 3.000 Tonnen Diesel – umgepumpt werden, um den Tanker leichter zu machen. Nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes kann das Leichterschiff erst morgen Vormittag zur Unglücksstelle kommen. Wegen des hohen Wasserstandes des Rheins würden sich Schiffe gerade langsamer auf dem Rhein bewegen als sonst.

Alle Versuche, den festgefahreren Tanker abzuschleppen, sind bisher gescheitert. SWR V.Siemers

Festgefahrener Tanker auf dem Rhein: Technischer Defekt oder Fahrfehler?

Die Sperrung war nötig geworden, weil ein Teil des Tanker-Hecks laut Polizei in die Fahrrinne hineinragt. Der geladene Diesel laufe aber nicht aus. Zurzeit wird untersucht, ob ein technischer Defekt den Unfall verursacht hat oder ob ein Fahrfehler vorliegt.

Auch andere Schiffe durch Sperrung des Rheinabschnitts betroffen

Nach Angaben der Wasserschutzpolizei in Koblenz können dutzende Schiffe ihre Fahrt auf dem Rhein aktuell nicht fortsetzen, weil der Rheinabschnitt bei Bacharach gesperrt ist. Die betroffenen Frachtschiffe haben jetzt überwiegend Reeden angefahren, das sind Ankerplätze für Schiffe. Diese gibt es in Koblenz, Bad Salzig, Bingen und Mainz. Die Reede in Bingen sei schon mit circa 30 Schiffen voll belegt, weitere Schiffe müssten dann in kleineren Häfen ankern, bis der Rhein wieder frei ist.