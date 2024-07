Straße in Ludwigshafen unterspült

Im Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt klafft seit Sonntag ein großes Loch in der Hauptstraße, die in den Stadtteil Maudach führt. Die Fahrbahn ist dort eingebrochen.

Das Loch in der Fahrbahn hat einen Durchmesser von knapp einem Meter. Aber unter der eingebrochenen Fahrbahn erkennt man, dass der Untergrund noch um einiges weiter ausgehölt ist. Laut Polizei hatte ein Passant den Schaden in der Fahrbahndecke am Sonntag entdeckt und der Polizei gemeldet. Autos waren offenbar nicht in das Loch hineingeraten. Die Polizei informierte die Feuerwehr. Die sperrte wiederum die Straße ab, die von Ludwigshafen-Gartenstadt nach Maudach führt und richtete auch eine Umleitung ein.

Baufirma repariert das Loch im Boden

Mittlerweile ist eine Baufirma vor Ort, um den Schaden zu reparieren. Wie der Leiter der Abteilung Straßenbau, Alexander Tremmel, dem SWR sagte, ist das Loch wahrscheinlich durch eine defekte Abwasserleitung an einem Gully entstanden. Die starken Regenfälle der vergangenen Wochen haben Sand und Schotter unter dem Asphalt weggespült.

Asphalt ist einfach nach unten gesackt - glücklicherweise ohne Personen - oder Blechschäden. SWR

Loch im Asphalt muss erstmal vergrößert werden

Laut Tremmel muss die Baufirma jetzt erstmal das Loch im Asphalt vergrößern - mindestens so weit, wie der Untergrund darunter weggespült wurde. Dann muss die Abwasserleitung am Gully instand gesetzt werden. Danach muss alles wieder mit Schotter aufgefüllt werden und erst danach kann wieder eine neue Asphaltdecke aufgetragen werden. Das alles soll bis zum Wochenende erledigt sein. Gleichzeitig werde aber auch geprüft, ob sich noch weitere Schäden zeigen. Die würden dann gleich mit repariert und dann könnte die Sperrung länger dauern, so Tremmel.

Die Maudacher-Straße ist bis zum Wochenende am Rand der Gartenstadt geperrt. SWR

Gegenfahrbahn, Geh- und Radwege sind nicht abgesperrt

Autofahrer kommen über eine Umleitung vom Stadtteil Gartenstadt nach Maudach. In der Gegenrichtung ist die Fahrbahn frei, ebenso wie die Geh- und Radwege in beiden Richtungen.