Berliner Platz in Ludwigshafen: So geht es mit dem Neubau weiter

Seit Jahren klafft am Berliner Platz in Ludwigshafen ein großes Bauloch. Jetzt gibt es einen Investor, der das Projekt offenbar massiv vorantreibt. Uns hat er gesagt, was er vorhat.

Einst stand am Berliner Platz ein rundes Kaufhaus, das von den Ludwigshafenern wegen seiner Form liebevoll "Tortenschachtel" genannt wurde. 2015 wurde es abgerissen. An der Stelle sollte eigentlich ein Riesenhochhaus entstehen, das "Metropol", was sich als Luftschloss entpuppen sollte. Im Juli 2022 meldete das Unternehmen Insolvenz an, ohne dass auch nur eine einzige Mauer gebaut wurde. In diesem Jahr kam dann der Hoffnungsschimmer: Der Freiburger Investor Hans Peter Unmüßig trat auf den Plan: Er will das Bauloch füllen. 50 Millionen Euro will Unmüßig investieren, 2026 könnte Baubeginn sein. Dem SWR sagte er nun: "Wir haben alle baurechtlichen und planungsrechtlichen Hürden genommen. Das wird jetzt in den nächsten Monaten dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt." Dann solle das Grundstück gekauft werden. Mit dem Insolvenzverwalter sei alles abgestimmt. "Dann könnten wir eigentlich jederzeit zum Notar gehen". So könnte es aussehen, das "pulsierende Zentrum für Arbeit, Handel und Gastronomie" Büro Max Dudler Hufeisenförmiges Gebäude mit sieben Etagen Der jetzt geplante Neubau am Berliner Platz soll deutlich kleiner werden als der, den die pleite gegangene Projektgesellschaft geplant hatte. Gebaut werden soll ein hufeisenförmiges Gebäude mit sieben Etagen und einer grünen Dachterrasse. Das Erdgeschoß sollen Einzelhändler und Gastronomen mieten. Darüber sind Büros geplant, wo die Stadtverwaltung mit ihren Bürgerdiensten einziehen könnte. Die Stadt Ludwigshafen stellt sich ein „pulsierendes Zentrum für Arbeit, Handel und Gastronomie" vor.