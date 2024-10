Alle wichtigen Infos zum ersten Landauer Marathon

Laufen, schwitzen, Zähne zusammenbeißen: Rund 3.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich zum ersten Marathon am Donnerstag in Landau angemeldet. Es ist für die Stadt das Highlight des Stadtjubiläums.

Beim Bréal-Marathon gibt es die volle Marathon-Distanz über gut 42 Kilometer, aber auch Halb-Marathon, Staffellauf und Kinderläufe. Große Teile der Stadt sind am Donnerstag autofrei. Landau ehrt mit dem Sportereignis auch Michel Bréal, der 1832 in Landau geboren wurde und als Erfinder des olympischen Marathonlaufs gilt.

Was mache ich als Anwohnerin und Anwohner?

Die Stadt hofft auf viele, die sich an die Strecke stellen und die Läuferinnen und Läufer anfeuern. Wer am Feiertag aus der Stadt raus will, schaut am besten erst einmal nach, ob er oder sie im roten, also im abgesperrten Bereich wohnt. Ist das so, empfiehlt die Stadt, Autos schon am Mittwoch umzuparken in einen der nicht abgesperrten Bereiche. Mit dem Zug kann man Landau über den Hauptbahnhof und den Westbahnhof verlassen.

Eine Karte von Landau: rot die abgesperrten Bereiche am Marathon-Tag Stadt Landau

Wo wird abgesperrt?

Große Teile von Landau, vor allem in der Innenstadt, werden wegen des Marathons gesperrt. Außerdem gibt es viele Parkverbote entlang der Strecke. Laut Stadt ist das der beste Weg, um ein solches Großereignis abzusichern. Die Laufstrecken und Sperrungen sind auf einer interaktiven Karte markiert.

Mit Hinweisschildern wird der Verkehr gesteuert. SWR

Wie komme ich zum Marathon nach Landau?

Zum Beispiel mit dem Zug und dann am Haupt- oder am Westbahnhof aussteigen. Am Tag des Marathons fahren mehr und längere Züge nach Landau. Für Autos ist die Autobahn-Ausfahrt der A65 "Landau-Zentrum" offen. Von dort werden Autofahrerinnen und -fahrer zu Parkplätzen außerhalb der Innenstadt geleitet. Dann bringen Shuttle-Busse die Menschen zur Strecke.

Wo gibt es die besten Plätze zum Zuschauen?

Nordring, Südring, Westring, Ostring - da müssen alle mehrfach lang, die den Halbmarathon oder den Marathon laufen. Aber auch außerhalb der Innenstadt, wenn das Rennen in die Weinberge geht, lohnt sich das Anfeuern, zum Beispiel zwischen den Stadtdörfern Nußdorf und Godramstein. Auf dem letzten Teil der 42 Kilometer langen Marathon-Strecke freuen sich die Teilnehmenden wohl auch über Fankurven - das wäre dann zwischen Wollmesheim, Arzheim und zurück Richtung Stadt.

Wer zahlt das alles?

Veranstalter ist die Stadt Landau. Das Geld soll über Sponsoren, die Startgebühren, Standgebühren und Spenden wieder reinkommen. Bleibt dann noch etwas offen, muss der Haushalt der Stadt einspringen. Als städtische Veranstaltung sind nicht gedeckte Kosten dann über den Haushalt abzudecken. Vor einem Monat rechnete die Stadt mit rund 400.000 Euro. Doch es könnte deutlich mehr werden.

Wo gibt es noch mehr Infos?

Auf der Internetseite des Bréal-Marathons.