Landau feiert sich selbst

Die Stadt Landau hat das Programm für den Stadtgeburtstag vorgestellt. Am liebsten würde man sich das ganze Jahr selbst feiern, sagt der OB, nur: Das Budget ist noch nicht ganz so groß, wie die Pläne.

Jede Woche eine Veranstaltung – so könnte man die Pläne der Stadt für das Jubiläum im kommenden Jahr zusammenfassen. Zu den Festen, die in Landau ohnehin jedes Jahr gefeiert werden, sollen also noch viele weitere dazu kommen. Der Höhepunkt wird im Mai 2024 sein, auf den Monat genau 750 Jahre nachdem Landau das Stadtrecht bekommen hat. Zunächst soll im Laufe des Monats aus vielen kleinen Legosteinen ein großes Mosaik entstehen, an dem sich Idealfall auch viele Landauer beteiligen. Ende Mai findet dann das große Festwochenende statt.

Stadt Landau sucht Sponsoren

Die Liste an Veranstaltungen ist also lang. Bis zum Jubiläumsjahr gibt es aber noch einige Herausforderungen: zum einen das Geld. Die Stadt sucht noch nach Sponsoren - aktuell rechnet sie mit Kosten von 1,1 Millionen Euro für das Stadtjubiläum. Zum anderen werden noch zahlreiche Helfer gesucht, zum Beispiel für den Marathon, der im dann Oktober in Landau stattfinden soll.