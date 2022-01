2G- und 3G-Regeln, Corona-Zahlen und alles rund ums Impfen: Die wichtigsten Entwicklungen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz finden Sie hier bei uns im Live-Blog.

Sonntag, 23. Januar

Grundschüler in Rheinland-Pfalz von Omikron voll erwischt

19:30 Uhr

Die Omikron-Welle in Rheinland-Pfalz hat nach drei Wochen Präsenzunterricht vor allem Grundschüler getroffen, zeigt eine exklusive SWR-Datenanalyse. Lehrer sind seltener infiziert.

Nach Corona-Ausbruch: Auch 1860-Spiel gegen 1. FC Kaiserslautern abgesagt

16:00 Uhr

Nach dem Stadtduell gegen Türkgücü München ist auch das Heimspiel des TSV 1860 München in der 3. Fußball-Liga gegen den 1. FC Kaiserslautern abgesetzt worden. Nach mehreren Corona-Fällen bei den "Löwen" hatte das zuständige Münchner Gesundheitsamt weite Teile der Mannschaft und des Betreuerstabes unter Quarantäne gestellt. Für die am Samstag ausgefallene Partie gegen Türkgücü sowie das Punktspiel gegen Kaiserslautern, das an diesem Dienstag stattfinden sollte, gibt es nach 1860-Angaben noch keine Nachholtermine.

Inzidenz steigt in Rheinland-Pfalz weiter an

12:00 Uhr

Die Omikron-Welle zeigt sich in immer höheren Zahlen der Sieben-Tage-Inzidenz. Seit gestern gab es in Rheinland-Pfalz 2.126 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf nun 666,4 (Vortag 634,7). Weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurden nicht gemeldet. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Land hat weiter die Landeshauptstadt. In Mainz liegt der Wert jetzt bei 1.144,1. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz wird für Rheinland-Pfalz jetzt mit 5,32 (Vortag: 5,17) angegeben. Wegen Meldungsverzögerungen fällt dieser Wert allerdings immer zu niedrig aus.

Bar in RLP wegen Corona-Verstößen geschlossen

11:30 Uhr

Die Polizei Worms hat in der Nacht auf Sonntag eine Bar wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln geschlossen. Wie die Beamten mitteilten, wurden von den Gästen unter anderem die Maskenpflicht, das Abstand halten und die 2G-Plus-Regel nicht eingehalten. Deshalb sei die Bar für diese Nacht geschlossen worden. Das Mainzer Ordnungsamt hatte in der vorherigen Nacht den Nachtclub "Imperial" bis auf weiteres geschlossen. Nach Angaben der Mainzer Ordnungsdezernentin Manuela Matz (CDU) wurden Fehler bei der Kontaktdatenerfassung festgestellt. Nun soll mit dem Betreiber besprochen werden, wie es mit dem geschlossenen Club weitergehen soll. Das "Imperial" hatte zuletzt als Bar geöffnet.

Mehr Details zu Plänen für Impfpflicht

8:00 Uhr

Die Pläne für eine Impfpflicht ab 18 Jahren werden konkreter. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese, der zusammen mit anderen Abgeordneten der Ampel-Koalition Eckpunkte der Impfpflicht vorbereitet, hat jetzt Einzelheiten genannt: Die Pflicht sollte auf ein bis zwei Jahre befristet sein, für nicht mehr als drei Impfungen gelten und über Bußgelder durchgesetzt werden, sagte der Innen- und Rechtspolitiker der Nachrichtenagentur dpa. Über die Vorschläge soll am kommenden Mittwoch (26.1.) im Bundestag debattiert werden.

Wieder neue Hochrisikogebiete

7:30 Uhr

Seit heute gelten weitere 19 Staaten als Corona-Hochrisikogebiete. Dazu zählen in Europa nun Rumänien, die Republik Moldau und das Kosovo. Insgesamt stehen damit 155 Länder auf der Risikoliste des Robert Koch-Instituts (RKI). Neben den drei europäischen Ländern sind diese Länder neu hinzugekommen: Marokko, Tunesien, Algerien und Saudi-Arabien, Japan, Indien, Bhutan, Nepal, Mongolei, Kasachstan und Usbekistan sowie die Malediven, Brasilien, Chile, Ecuador und Paraguay. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht mindestens den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze hat oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne. Frühestens fünf Tage nach der Einreise kann man die Quarantäne mit einem negativen Test beenden. Für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, endet die Quarantäne fünf Tage nach der Einreise automatisch.

Krankenhäuser in RLP erwarten mehr Patienten

6:00 Uhr

Viele Fachleute erwarten das Ende der Corona-Pandemie noch in diesem Jahr. Bereits in wenigen Wochen sei vermutlich der "Scheitelpunkt der Omikron-Welle" erreicht, glaubt die Virologin Ulrike Protzer von der TU München. Doch vorher müssten sich die Krankenhäuser wieder auf eine große Anzahl von Patienten einstellen.

Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit erstmals über 800

5:45 Uhr

Die vom Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat erstmals die Schwelle von 800 überschritten. Das RKI gab den Wert am Sonntagmorgen mit 806,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 772,7 gelegen, vor einer Woche bei 515,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 85.440 Corona-Neuinfektionen. Das sind rund 32.900 Fälle mehr als vor einer Woche. Es gab 54 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion.