Nach der Hochwasserkatastrophe im Juli hat der stark zerstörte Kreis Ahrweiler eine erste geschätzte Schadenssumme genannt. Die Rede ist von mehr als 3,7 Milliarden Euro - alleine bei kommunalen Einrichtungen.

Das teilte die Kreisverwaltung rund dreieinhalb Wochen nach der Katastrophe am Samstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit. Am Dienstag wird sich die Ministerpräsidentenkonferenz unter anderem mit der Wiederaufbauhilfe für die betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz beschäftigen.

Nach wie vor großer Räumungsbedarf

Die geschätzten und vorläufigen milliardenschweren Kosten der Kommunen im Ahrkreis betreffen nach Kreisangaben unter anderem Teile der Infrastruktur, Schulen, Kindertagesstätten und Sportanlagen. Der Aufbaustab des Landes Rheinland-Pfalz hatte im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz betroffene Städte und Kreise um eine Meldung der Schadenshöhe gebeten.

Zweistelliger Milliardenbetrag wohl nötig für Wiederaufbau

Die Mainzer Staatskanzlei teilte auf Anfrage mit, insgesamt sei die Schadensschätzung noch nicht abgeschlossen. Es sei absehbar, dass das Ausmaß der Zerstörungen noch gewaltiger sei als nach der Oder-Flut, teilte Regierungssprecherin Andrea Bähner mit. Es könne davon ausgegangen werden, dass es nötig sein werde, einen zweistelligen Milliardenbetrag für einen Wiederaufbaufonds zur Verfügung zu stellen.

Abseits der Schadensermittlung laufen die Aufräumarbeiten weiter. Es bestehe nach wie vor großer Räumungsbedarf, teilte die für den Katastrophenschutz zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mit.

Stromversorgung in Altenahr teils wiederhergestellt

Die Wegesituation verbessere sich aber stetig. In Dernau etwa wird laut ADD eine Behelfsbrücke geplant. In Altenahr sei die Stromversorgung zumindest teils wiederhergestellt, nach wie vor funktionierten viele Hausanschlüsse aber nicht. In Bad Neuenahr-Ahrweiler ist laut ADD weiter kein Trinkwasser aus dem Leitungsnetz verfügbar. Rund 90 Prozent der Haushalte würden mit Brauchwasser versorgt, das abgekocht werden müsse.

Am 14. und 15. Juli hatte extremer Starkregen an der Ahr eine Flutwelle ausgelöst und weite Teile des Tals unter Wasser gesetzt und zerstört. Rund 42.000 Menschen sind von den Folgen betroffen. Die Zahl der Todesopfer durch das Hochwasser liegt im Land weiter bei 142. 141 davon starben im Ahrtal. Weit über 700 Menschen wurden verletzt, 16 Personen werden immer noch vermisst. Es sind über 4.000 Kräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW), Polizei, Bundeswehr und anderen Hilfsorganisationen im Einsatz.