Dreyer übergibt Förderbescheide für Wiederaufbau im Ahrtal

per Mail teilen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Michael Ebling (beide SPD) haben am Mittwoch mit mehreren Ortsbürgermeistern an der Ahr über den weiteren Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe beraten.

Es sei viel geschafft worden in diesem Jahr, sagte Dreyer in der Gemeinde Dümpelfeld (Kreis Ahrweiler). Sie räumte aber auch ein: "Wir haben eine große Portion vor uns, die noch bewältigt werden muss." Bei ihrem Besuch im Ahrtal versprach Dreyer, dass der Wiederaufbau der Orte erleichtert werden solle.

Fördermittel für Wiederaufbau sollen früher abrufbar sein

So sollen die Kommunen zum Beispiel Fördermittel in Zukunft früher abrufen können als bisher. Außerdem sollen mehr Mittel für Personal zur Verfügung gestellt werden. In Gesprächen mit Bürgermeistern vor Ort ging es auch um die Verlängerung von Fristen.

Ministerpräsidentin Dreyer und Innenminister Ebling sprachen in Altenahr mit dem Ortsbürgermeister über den aktuellen Stand des Wiederaufbaus. SWR

Die Entscheidung des Bundes zur Verlängerung der Antragsfrist für die Förderung von Wiederaufbaumaßnahmen um drei Jahre habe im Tal für großes Aufatmen gesorgt, so Dreyer weiter. Damit gebe es jetzt genügend Zeit, um den Wiederaufbau voranzubringen.

Verlängerung der Antragsfrist für Förderanträge

Viele Kommunen hatten befürchtet, die vielen zu bearbeitenden Anträge nicht bis zum Ende der ursprünglichen Frist Mitte kommenden Jahres einreichen zu können. Am Dienstagnachmittag hatte Ministerpräsidentin Dreyer dann bekanntgegeben, dass die Frist um drei Jahre - also bis 30. Juni 2026 - verlängert werde.

Der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen (CDU), sagte, die Nachricht über die Fristverlängerung sei wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Unter anderem wegen des Personalmangels in der Verwaltung hätten die Anträge sonst nicht fristgerecht bearbeitet werden können.

Übergabe von Förderbescheiden für Baumaßnahmen

Nach der Unterredung zwischen Land und Kommunen übergaben Dreyer und Innenminister Ebling Bewilligungsbescheide zur Förderung von Aufbaumaßnahmen im Umfang von insgesamt 19 Millionen Euro. Dabei geht es unter anderem um die Wiederherstellung von Straßen oder der Straßenbeleuchtung sowie den Bau temporärer Fuß- und Radwegebrücken.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Hotel zum Stern in Ahrweiler im Gespräch mit Gästen. SWR

Angesichts des Besuchs der Ministerpräsidentin im Ahrtal fordert der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Baldauf, "mehr Dampf beim Wiederaufbau". Zu einer schnellen und unbürokratischen Hilfe gehöre unter anderem die klare Benennung und Verteilung von Zuständigkeiten von Personen beim Bund, in der Staatskanzlei und vor Ort.

Kommunen bemängeln Unklarheiten beim Hochwasserschutz

Ein Thema, das die Gemeinden vor Ort beschäftigt, ist unter anderem der zukünftige Hochwasserschutz an der Ahr. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hofft nach eigenen Angaben, dass die Ministerpräsidentin den Rückbau der B266 und die Verlegung des Bahnhaltepunktes Heimersheim weiter unterstützt und sich auch beim Bund für die Idee einsetzt. Durch die Maßnahmen soll der Ahr an der Engstelle an der Landskrone mehr Raum gegeben werden.

Für die Stadt Sinzig ist das Hochwasserschutzkonzept für die gesamte Ahr ein wichtiges Thema. Die Verwaltung weist zum Beispiel darauf hin, dass zurzeit Zäune so aufgebaut würden, dass diese im Notfall wieder zurückgebaut werden könnten. Es sei aber nicht klar, wer dafür dann verantwortlich sei.