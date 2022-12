per Mail teilen

Am Donnerstag soll es vor allem in der Pfalz und im südlichen Rheinhessen sonnig werden, sonst bleibt es bei einer Mischung aus Wolken, Nebel und Hochnebel. Am Freitag fällt zeitweise Regen, auf den Bergen Schnee. Zum Wochenende hin wird es wieder trockener, aber auch deutlich kälter als bisher, weiß Wetterexpertin Claudia Kleinert.